Test de inteligență | Aveți doar 6 secunde la dispoziție să rezolvați acest puzzle matematic

De: Denisa Iordache 17/11/2025 | 16:14
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență interesant. Privește atent imaginea și rezolvă acest puzzle matematic. Crezi că reușești să identifici răspunsul corect în doar 6 secunde? Dacă da, spor la treabă!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Acestea pot fi găsite sub diferite forme, precum, șiruri de numere, ecuații matematice teste de perspicacitate sau chiar puzzle-uri, așa cum este cel pe care îl prezentăm noi.

Într-adevăr, nu este ușor să deslușiți un astfel de test pentru că este realizat în așa fel încât să joace feste minții. Totuși, nu este imposibil. Priviți cu atenție imaginea de mai jos și încercați să oferiți răspunsul corect în 6 secunde. Pentru a face provocarea mai distractivă, vă puteți „întrece” cu un prieten. Start cronometru!

Cei care nu au putut să deslușească acest test nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de teste. De asemenea, vom dezvălui răspunsul corect. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de răspunsul corect.

REZOLVARE:

În poză putem observa că HEART = 27965. Provocarea este să găsiți valoarea cuvântului EARTH.

Ei bine, putem observa că EARTH este anagrama cuvântului HEART. Prin urmare, trebuie doar să schimbăm ordinea cifrelor odată cu literele.

H = 2

E = 7

A =9

R =6

T =5

Acestea fiind spuse, EARTH- 79652.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
    IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
    IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
    IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
    IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.
×