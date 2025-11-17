Test de inteligență | Aveți doar 6 secunde la dispoziție să rezolvați acest puzzle matematic

Test de inteligență

Într-adevăr, nu este ușor să deslușiți un astfel de test pentru că este realizat în așa fel încât să joace feste minții. Totuși, nu este imposibil. Priviți cu atenție imaginea de mai jos și încercați să oferiți răspunsul corect în 6 secunde. Pentru a face provocarea mai distractivă, vă puteți „întrece” cu un prieten. Start cronometru!

Cei care nu au putut să deslușească acest test nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de teste. De asemenea, vom dezvălui răspunsul corect. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de răspunsul corect.

REZOLVARE:

În poză putem observa că HEART = 27965. Provocarea este să găsiți valoarea cuvântului EARTH.

Ei bine, putem observa că EARTH este anagrama cuvântului HEART. Prin urmare, trebuie doar să schimbăm ordinea cifrelor odată cu literele.

H = 2

E = 7

A =9

R =6

T =5

Acestea fiind spuse, EARTH- 79652.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii: