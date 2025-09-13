Test de inteligență | Care dintre cei 3 copii a jefuit patiseria?

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență pentru persoanele cu IQ ridicat, menit să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Tot ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție fotografia de mai sus și să vă dați seama care dintre cei trei copii a jefuit patiseria. Detaliile sunt foarte importante! Luați-vă câteva momente și concentrați-vă pentru a desluși provocarea. Vestea bună este că nu aveți un anumit timp la dispoziție. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau imagini cu diverse cerințe, așa cum este aceasta. Provocarea de astăzi este ideală pentru cei care își doresc o evaluarea a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție la detalii sporită și de o gândire ageră.

Test IQ: Cine a jefuit patiseria?

În imaginea prezentată pot fi observați trei copii, care stau pe o bancă, iar în spatele lor se află o patiserie. Unul dintre ei este ocupat cu un joc, în timp ce ceilalți doi se uită unul la altul cu suspiciune. Cine credeți că a jefuit patiseria? Priviți cu atenție imaginea și spuneți răspunsul corect!

Sperăm că v-ați descurcat bine și că sunteți mulțumiți de felul în care ați procedat. Îi felicităm pe cei care au reușit să răspundă corect. Persoanele care nu au deslușit testul de inteligență nu trebuie să își facă griji. Mai jos, vom explica detaliat rezolvarea.

Fotografia este una complexă pentru că prezintă foarte multe elemente. Din acest motiv, este foarte greu să identificați răspunsul corect. Ei bine, copilul cu tricou verde este cel care a jefuit patiseria. Dacă vă uitați cu atenție, veți observa că are urme de făină în păr. Priviți imaginea de mai jos!

Acest test de inteligență poate fi un instrument bun de interacțiune cu grupul de prieteni. Puteți să îl trimiteți mai departe apropiaților pentru a vedea cum se descurcă. Mai mult decât atât, pentru a face jocul și mai distractiv, aflați în cât timp au reușit să deslușească provocarea.

