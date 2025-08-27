Test de inteligență exclusiv pentru genii | Dacă 2+7=27, 4+4=24 și 5+9=42, cât fac 6+0?

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență care să vă antreneze mintea! Această provocare se adresează, în special, matematicienilor și geniilor, dar oricine poate să își exerseze abilitățile de calcul. Tot ce trebuie să faceți este să aflați răspunsul corect cât fac „6+0”, dacă „2+7=27”, „4+4=24” și „5+9=42”. Vestea bună este că nu aveți un anumit timp la dispoziție, dar vă puteți cronometra pentru a face provocarea mai interesantă. Mult succes!

Savantul britanic Sir Francis Galton a deschis calea în 1874, realizând primul test standardizat de măsurare a inteligenței. Având în vedere cunoștințele medicale de la acea vreme, el a presupus că IQ-ul unei persoane este corelat cu rasa, dimensiunea craniului sau conformația mușchilor. Odată cu trecerea timpului, au ieșit la iveală din în ce mai multe informații despre creierul uman care au dus la primul test de inteligență bazat pe abilități lingvistice, elaborat de către psihologul francez Alfred Binet.

Test IQ: Calculați 6+0, dacă 2+7=27, 4+4=24 și 5+9=42!

Din 1874 și până în prezent, testele IQ au fost modificate și adaptate timpurilor în care trăim. Mai mult decât atât, acum, ele sunt la îndemâna oricui și există sub diferite forme, precum iluzii optice, puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere, identificarea unui patern sau operații matematice, așa cum este și acesta.

Pentru a putea afla răspunsul corect, trebuie să descoperiți un patern al acestor operații matematice. Acesta este următorul: „2 + 7 = 27” și „9 x 3 = 27”. Mai exact, rezultatul fiecărei adunări se înmulțește cu 3. Dacă aplicăm aceeași logică ecuațiilor rămase, vom obține: „4 + 4 = 8”/ „8 x 3 = 24” și „5 + 9 = 14”/ „14 x 3 = 42”. Așadar, „6 + 0 = 6”, iar rezultatul final va fi 18, obținut din „6 x 3 = 18”.

Dacă ați reușit să aflați răspunsul corect înainte de explicațiile noastre, vă felicităm! Iar dacă ați întâmpinat probleme, nu trebuie să vă faceți griji pentru că puteți exersa, rezolvând mai multe astfel de teste IQ.

Acest test de inteligență poate fi un instrument bun de interacțiune cu grupul de prieteni. Puteți să îl trimiteți mai departe apropiaților pentru a vedea cum se descurcă. Mai mult decât atât, pentru a face jocul și mai distractiv, aflați în cât timp au reușit să deslușească provocarea.

