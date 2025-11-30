Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Identificați cifra 8 „camuflată” printre 9!

Test de inteligență | Identificați cifra 8 „camuflată” printre 9!

De: Irina Vlad 30/11/2025 | 18:21
Test de inteligență | Identificați cifra 8 camuflată printre 9!

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. Ai la dispoziție 11 secunde să identifici cifra 8 ascunsă printre mulțimea de cifre 9. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Provocarea de astăzi ar putea să-ți pară interactivă și distractivă. Este concepută special pentru a te face să gândești creativ și critic, adesea în moduri cu care nu ești obișnuit.

Test de inteligență | Identificați cifra 8 „camuflată” printre 9!

La prima vedere, acest test de inteligență poate părea simplu, dar soluția corectă o vor găsi doar cei care au o răbdare de fier și cei care au capacitatea de a privi lucrurile din unghiuri diferite. Provocările de acest fel sunt distractive și interesante, stimulează mintea, ceaa cea le face atrăgătoare pentru oameni de toate vârstele.

În testul IQ de astăzi trebuie să identifici cifra 8 printre sutele de cifre 9 din imagine. Te ajutăm cu un mic indiciu: concentrează-te în partea din stânga a imaginii. Timpul a expirat! Felicitările se îndreată către cei care au reușit să descopere 8-ul intrus. Pentru cei care nu l-au găsit încă, în imaginea de mai jos este încercuit locul unde se află.

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Ce reprezintă coeficientul IQ

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

Test de inteligență | Identificați cele 3 diferențe dintre cele două prezentatoare ale rubricii Meteo

Test de inteligență | Ai un IQ peste 140, dacă poți identifica greșeala din această imagine, în cel mult 5 secunde

Tags:
Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 17 + 3 = 3, mutând un singur chibrit
Teste IQ
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 17 + 3 = 3, mutând un singur chibrit
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15 secunde!
Teste IQ
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15…
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de...
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au ironizat autoturismul care costă o avere
Adevarul
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău +...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care pierde o sumă mare de bani
Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care pierde o sumă mare de bani
Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă ...
Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă cicatrici”
Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image
Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image
Programul TV de Ziua Națională. Cine transmite la TV parada de 1 Decembrie
Programul TV de Ziua Națională. Cine transmite la TV parada de 1 Decembrie
Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112
Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112
Vezi toate știrile
×