Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. Ai la dispoziție 11 secunde să identifici cifra 8 ascunsă printre mulțimea de cifre 9. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Provocarea de astăzi ar putea să-ți pară interactivă și distractivă. Este concepută special pentru a te face să gândești creativ și critic, adesea în moduri cu care nu ești obișnuit.

Test de inteligență | Identificați cifra 8 „camuflată” printre 9!

La prima vedere, acest test de inteligență poate părea simplu, dar soluția corectă o vor găsi doar cei care au o răbdare de fier și cei care au capacitatea de a privi lucrurile din unghiuri diferite. Provocările de acest fel sunt distractive și interesante, stimulează mintea, ceaa cea le face atrăgătoare pentru oameni de toate vârstele.

În testul IQ de astăzi trebuie să identifici cifra 8 printre sutele de cifre 9 din imagine. Te ajutăm cu un mic indiciu: concentrează-te în partea din stânga a imaginii. Timpul a expirat! Felicitările se îndreată către cei care au reușit să descopere 8-ul intrus. Pentru cei care nu l-au găsit încă, în imaginea de mai jos este încercuit locul unde se află.

Ce reprezintă coeficientul IQ

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

Test de inteligență | Identificați cele 3 diferențe dintre cele două prezentatoare ale rubricii Meteo

Test de inteligență | Ai un IQ peste 140, dacă poți identifica greșeala din această imagine, în cel mult 5 secunde