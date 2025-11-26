Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Ai un IQ peste 140, dacă poți identifica greșeala din această imagine, în cel mult 5 secunde

Test de inteligență | Ai un IQ peste 140, dacă poți identifica greșeala din această imagine, în cel mult 5 secunde

De: Alina Drăgan 26/11/2025 | 08:32
Este miercuri și a venit momentul să ne exersăm puțin mintea. Pentru astăzi propunem un test de inteligență ce ne testează atenția și spiritul de observare. Deși la prima vedere testul pare unul simplu, este nevoie de ceva mai multă concentrare pentru a-l rezolva corect. Tot ce trebuie să faci este să analizezi atent imaginea prezentată și să găsești greșeala care s-a strecurat. Și timpul în care ai găsit răspunsul corect este relevant, doar geniile o pot face în câteva secunde.

Așa cum spuneam, testul de astăzi necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele IQ sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii. Problema este una înșelătoare, așa că nu mulți vor trece testul.

Identifică greșeala din imagine

Testul de astăzi poate să pară la prima vedere unul simplu, însă nu este. În linii mari, tot ce trebuie să faci este să analizezi atent imaginea prezentată și să îți dai seama ce greșeală s-a strecurat. De asemenea, și timpul în care o identifici este relevant.

Cei care au reușit să rezolve testul rapid primesc aplauze și sunt catalogați drept genii. Iar pentru cei care nu au reușit încă să identifice greșeala oferim un indiciu și spunem că atenția ar trebui să se concentreze pe parte din față a autobuzului.

Pentru a identifica răspunsul corect, trebuie să acordăm mare atenție detaliilor, căci acestea o să ne indice greșeala. Așadar, privirea ar trebui să ni se îndrepte către șoferul autobuzului. Mai exact, greșeala din imagine este că scaunul șoferului de autobuz este orientat în direcția greșită. Greșeala este evidențiată în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

