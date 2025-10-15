Test de logică | Identificați cele 4 greșeli din această poză!

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de logică, menit să vă antreneze mintea și, cel mai important, să vă dezvolte spiritul de observație. Ce trebuie să faceți? Ei bine, să vă uitați la imaginea de mai jos și să descoperiți cele 4 greșeli existente. Pentru a afla răspunsul corect este important să fiți atenți la toate detaliile. Mult succes!

Savantul britanic Sir Francis Galton a deschis calea spre aceste provocări în 1874, realizând primul test standardizat de măsurare a inteligenței. Având în vedere cunoștințele medicale de la acea vreme, el a presupus că IQ-ul unei persoane este corelat cu rasa, dimensiunea craniului sau conformația mușchilor. Odată cu trecerea timpului, au ieșit la iveală din în ce mai multe informații despre creierul uman care au dus la primul test de inteligență bazat pe abilități lingvistice, elaborat de către psihologul francez Alfred Binet.

Test de logică: Care sunt cele 4 greșeli din poză?

De la elaborarea primului test IQ și până în prezent, acestea au fost modificate și adaptate timpurilor în care trăim. Mai mult decât atât, acum, ele sunt la îndemâna oricui și există sub diferite forme, precum iluzii optice, puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere, operații matematice sau identificarea unui patern, așa cum este și cel pe care îl prezentăm astăzi.

Așa cum am menționat anterior, provocarea constă în a analiza cu atenție fotografia prezentată și a descoperi cele 4 greșeli existente. La prima vedere pare un test ușor, însă rezolvarea sa necesită o minte ageră și o atenție deosebită la detalii. Priviți cu atenție imaginea!

A venit momentul să aflați răspunsul corect. Ei bine, dacă vă uitați cu atenție, veți observa că tramvaiul nu are ușă și nici șine pe care să meargă. O altă greșeală este data trecută pe posterul de pe clădire – 32 decembrie. În ceea ce privește a patra greșeală, este vorba despre lipsa culorii roșu de la semafor.

Dacă ați reușit să aflați răspunsul corect înainte de explicațiile noastre, vă felicităm! Iar dacă ați întâmpinat probleme, nu trebuie să vă faceți griji pentru că puteți exersa, rezolvând mai multe astfel de teste IQ.

