Acasă » Teste IQ » Test IQ cu bețe de chibrit | Mută unul singur pentru a rezolva ecuația 4+9=6

Test IQ cu bețe de chibrit | Mută unul singur pentru a rezolva ecuația 4+9=6

De: Irina Rasoveanu 08/11/2025 | 18:25
Test IQ cu bețe de chibrit | Mută unul singur pentru a rezolva ecuația 4+9=6

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un test de inteligență, menit să vă pună la încercare cunoștințele matematice și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 4 + 9 = 6 Așadar, luați-vă câteva momente și concentrați-vă pentru a rezolva ecuația. La final, vă spunem și răspunsul corect. Vestea bună este că nu aveți un anumit timp la dispoziție, însă puteți să vă cronometrați pentru a vedea cât de agili sunteți. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Acesta spunea că dacă nu reușești să găsești răspunsul corect înseamnă că ai nevoie de mai multe ore de studiu, nicidecum că nu ai capacitate de învățare ridicată. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri sau ecuații matematice, așa cum este acesta. Nu mai stați pe gânduri și rezolvați ecuația!

Test IQ: Corectați egalitatea 4 + 9 = 6

În domeniul psihologic, se folosesc teste de inteligență sau o combinație de astfel de teste pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. Există trei categorii principale de IQ: sub medie, mediu și peste medie. Aceste provocări sunt parte integrantă a diagnosticului psihologic și, conform experților, pot contribui la dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Testul de astăzi este ideal pentru cei care își doresc o evaluare a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea provocării de astăzi ai nevoie de atenție la detalii și de o gândire ageră.

Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

Rezolvare: Așadar, 4 + 9 = 6 este greșit, iar pentru a corecta egalitatea trebuie să mutați bățul de chibrit așezat vertical, care formează cifra 6, în fața lui 4, având rolul semnului -. În acest fel, veți obține – 4 + 9 = 5. Priviți ecuația mai jos, scrisă din bețe de chibrit, pentru a înțelege mai bine!

Îi felicităm pe cei care au reușit să corecteze egalitatea, mutând un singur chibrit, înainte de explicațiile noastre Persoanele care nu s-au descurcat să deslușească testul de logică nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de teste.

Vezi și: Iluzie optică virală | Găsiți numărul ’45’ din șirul de ’54’ în doar 7 secunde!

Test de inteligență | Numai cei cu ochi de spion văd unde se ascunde ‘982’ în această imagine

Tags:
Iți recomandăm
Iluzie optică pentru cei cu mintea ageră | Descoperă conul de brad ascuns printre frunze, în 5 secunde
Teste IQ
Iluzie optică pentru cei cu mintea ageră | Descoperă conul de brad ascuns printre frunze, în 5 secunde
Test IQ pentru minți agere | Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva ecuația 5=5+5
Teste IQ
Test IQ pentru minți agere | Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva ecuația 5=5+5
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
Mediafax
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la...
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Adevarul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori...
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din...
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta Turnu Severin
Mediafax
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Digi 24
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct ...
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”
Cât costă o porție de pomana porcului la restaurantul lui Florin Călinescu. Meniul este unul tradițional
Cât costă o porție de pomana porcului la restaurantul lui Florin Călinescu. Meniul este unul tradițional
Actrița nominalizată la Oscar a murit într-un azil de bătrâni. Boala nemiloasă de care suferea
Actrița nominalizată la Oscar a murit într-un azil de bătrâni. Boala nemiloasă de care suferea
Dorian Popa, jefuit de bijuterii și ceasuri. Artistul a fost victima hoților: „Au intrat în casă…”
Dorian Popa, jefuit de bijuterii și ceasuri. Artistul a fost victima hoților: „Au intrat în casă…”
Fabian, un tânăr arbitru, a murit la doar 18 ani. Mesajul sfâșietor al părinților
Fabian, un tânăr arbitru, a murit la doar 18 ani. Mesajul sfâșietor al părinților
Vezi toate știrile
×