Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 0 – 2 = 4

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare captivant. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 0 – 2 = 4. Crezi că reușești să rezolvi provocarea de astăzi? Dacă da, spor la treabă!

De-a lungul timpului, testele de inteligență au fost folosite ca o metodă pentru diagnosticul psihologic, stabilind gradul de inteligență al unei persoane. Astfel de provocări măsoară abilitățile cognitive – cum ar fi raționamentul logic, memoria, aptitudinile verbale și vizual-spațiale.

Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 – 2 = 4

Testele IQ sunt destinate să ofere o estimare a capacităților cognitive, însă acestea nu reprezintă singurul indicator al inteligenței sau al succesului în viață, deoarece inteligența emoțională, motivația, creativitatea și abilitățile sociale joacă, de asemenea, un rol esențial. Pentru a rezolva testul de inteligență de astăzi trebuie să muți un singur băț de chibrit. Ecuația 0-2 = 4 este greșită.

REZOLVARE: Mișcarea corectă se află la cifra 0 (zero). Trebuie să muți un băț vertical, astfel încât 0 să devină 6. Prin urmare, ecuația corectă este: 6-2=4.

Ce înseamnă coeficientul IQ

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc. Scorurile IQ sunt distribuite astfel:

sunt 70 – sub medie (probabil dificultăți de învățare)

70-89 – sub medie

90-109 – medie (scorurile cele mai frecvent întâlnite)

110-119 – peste medie

120-129 – inteligență superioară

130 și peste – inteligență foarte ridicată sau geniu

