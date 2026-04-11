Test IQ cu profa Loredana de la Survivor | Dacă unghiul #1 are 98 de grade, câte grade au unghiurile #2, #3 și #4?

De: David Ioan 11/04/2026 | 11:23

Loredana, profesoara de matematică din competiția Survivor, propune un test rapid de inteligență a devenit viral pe rețelele sociale. Subiectul, aparent simplu, a generat numeroase discuții și interpretări, mai ales în rândul celor pasionați de probleme logice și geometrice.

Exercițiul pornește de la o figură geometrică în care unghiul marcat cu numărul 1 are valoarea de 98 de grade, iar participanții trebuie să determine măsurile unghiurilor 2, 3 și 4.

Problema se bazează pe proprietăți fundamentale ale geometriei plane, în special pe relațiile dintre unghiurile opuse la vârf și pe suma unghiurilor formate în jurul unui punct. Deși pare un exercițiu elementar, mulți utilizatori au oferit răspunsuri diferite, ceea ce a contribuit la popularitatea subiectului.

Primul pas în rezolvarea problemei este identificarea relației dintre unghiul 1 și unghiul 3. Cele două sunt opuse la vârf, ceea ce în geometrie înseamnă că au întotdeauna aceeași măsură. Astfel, dacă unghiul 1 este de 98 de grade, unghiul 3 va avea tot 98 de grade. Această proprietate este una dintre cele mai cunoscute în studiul unghiurilor formate de două drepte care se intersectează.

Următorul pas este determinarea unghiurilor 2 și 4. Într-o intersecție de două drepte, suma tuturor celor patru unghiuri este de 360 de grade. Dacă două dintre ele sunt deja cunoscute și însumează 196 de grade, diferența până la 360 de grade reprezintă suma celorlalte două unghiuri. Prin urmare, unghiurile 2 și 4 însumează 164 de grade.

Pentru că și acestea sunt opuse la vârf, ele au aceeași măsură. Împărțind valoarea totală la doi, rezultă că fiecare dintre unghiurile 2 și 4 măsoară 82 de grade.

