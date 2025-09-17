Test IQ | Ecuația 8+9=3 poate fi rezolvată dacă muți un singur băț. Ai găsit rezolvarea?

Este timpul pentru un exercițiu care să pună mintea în mișcare! Ne vom testa abilitățile, iar astăzi vom face acest lucru prin rezolvarea unui Test IQ. Tot ce trebuie să faci este să privești atent. Testul propus nu este neapărat simplu, iar puțini sunt cei care reușesc să identifice răspunsul corect într-un timp relativ scurt. Doar geniile pot oferi răspunsul în doar câteva secunde.

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Test IQ

Cei care se ocupă zilnic de puzzle-uri își pot dezvolta abilități cognitive mai ascuțite și, în unele cazuri, chiar pot observa o creștere a coeficientului de inteligență. Astăzi îți aducem o provocare care dă bătăi de cap multora.

Testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, cu o operație matematică de clasele primare, însă, nu e chiar așa. În esență, tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 8+9=3.

Cei care au reușit să rezolve testul și să corecteze egalitatea prin mutarea unui sigur chibrit primesc aplauze. Iar cei care nu au reușit încă vor găsi rezolvarea în rândurile următoare.

Pentru a corecta egalitatea, tot ce trebuie să faci este să iei bățul de chibrit din partea dreaptă sus, așezat vertical din componența cifrei 8 și să îl muți în fața ei, astfel transformându-se în -6. Acum egalitatea devine corectă: -6 + 9 = 3.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

