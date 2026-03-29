Test IQ exclusiv pentru genii | 3-4=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Este duminică și momentul perfect să ne punem mintea la contribuție. Îți propunem un mic test de inteligență din domeniul matematicii. Chiar dacă pare ușor la prima vedere, rezolvarea cere atenție, logică și puțină creativitate. Vom încerca un exercițiu care dă bătăi de cap. Contează și cât de repede găsești soluția — doar cei cu adevărat sclipitori reușesc să-l rezolve în câteva secunde.

Exercițiul propus astăzi este ceva mai complex și cere un nivel sporit de concentrare și atenție la detalii. Astfel de provocări sunt folosite frecvent de specialiști pentru a evalua capacitatea de gândire și nivelul de inteligență al unei persoane. Cei care reușesc să găsească soluția sunt considerați a avea o minte remarcabilă și sunt adesea priviți ca având abilități excepționale.

Test IQ pentru genii

Exercițiul de astăzi pare foarte simplu la prima vedere, fiind vorba despre o operație matematică de bază. Totuși, aparențele pot înșela, iar rezolvarea corectă necesită atenție și puțină logică. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a transforma egalitatea greșită 3 − 4 = 7 într-una corectă.

Cei care reușesc să găsească soluția merită felicitări, deoarece astfel de teste pun la încercare rapiditatea și modul de gândire. Dacă nu ai descoperit încă rezolvarea, iată cum se face:

Mută bățul de chibrit aflat în partea superioară a cifrei 7 și așază-l în fața acesteia, formând semnul minus. În acest fel, cifra 7 devine –1.

După această schimbare, egalitatea devine corectă:

3 − 4 = –1

Ce reprezintă nivelul IQ-ului

IQ-ul este un indicator folosit pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. Acesta se determină, de regulă, prin diverse teste care implică rezolvarea de exerciții logice, puzzle-uri, serii de numere sau imagini și recunoașterea unor tipare. În funcție de rezultatele obținute, oamenii pot fi încadrați în mai multe categorii:

peste 140 – nivel excepțional, asociat cu persoane considerate geniale;

între 131 și 140 – specific celor cu performanțe ridicate, precum cercetători, experți sau lideri;

între 121 și 130 – un scor peste medie, întâlnit la un procent relativ mic din populație;

între 111 și 120 – ușor peste nivelul mediu;

între 101 și 110 – considerat intervalul mediu al inteligenței.

