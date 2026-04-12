Test IQ exclusiv pentru genii | 7+1=0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

De: Elisa Tîrgovățu 12/04/2026 | 16:29
Test IQ exclusiv pentru genii | 7+1=0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 7+1=0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

CANCAN.RO lansează un test ingenios care îți pune mintea la contribuție: ai o ecuație formată din bețe de chibrit, „7 + 1 = 0”, iar misiunea ta este să muți un singur chibrit pentru a face rezultatul corect. Pare simplu la prima vedere, dar necesită puțină creativitate și atenție.

Astfel de provocări logice sunt concepute pentru a-ți stimula gândirea și pentru a te scoate din tiparele obișnuite. Deși par ușor de rezolvat, ele ascund adesea soluții neașteptate. În plus, sunt o metodă excelentă de a-ți antrena mintea. Astfel, îți îmbunătățește concentrarea și capacitatea de a găsi soluții rapide și eficiente.

Testele de inteligență pot apărea într-o varietate de forme – de la ghicitori și jocuri cu numere, până la întrebări care îți pun logica la încercare. Ele nu sunt doar o modalitate excelentă de a-ți antrena gândirea. Acestea sunt o sursă de divertisment, oferindu-ți ocazia să te distrezi în timp ce îți testezi limitele mentale.

Provocare pentru stimularea gândirii

Astăzi îți propunem o provocare care le-a dat bătăi de cap multor persoane. Trebuie să corectezi ecuația de mai jos printr-o schimbare minimă. Aceasta este alcătuită din bețe de chibrit, iar soluția presupune să muți un singur băț pentru ca egalitatea să devină corectă. Crezi că îi poți da de cap?

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația 7+1=0 trebuie să muți un băț de chibrit orizontal de la cifra 7 (astfel încât să devină 1) și să îl poziționezi în fața cifrei (astfel încât să devină -1). Prin urmare, ecuația corectă devine -1+1=0.

Sursă foto: Jagranjosh.com

Testele de inteligență

Un test de inteligență bine cunoscut presupune rezolvarea unor exerciții diverse, menite să evalueze mai multe aspecte ale capacității cognitive, precum orientarea în spațiu, memoria de scurtă durată, aptitudinile numerice și logica analitică. În cazul adulților, astfel de teste sunt adesea utilizate pentru a sprijini alegerea unei cariere sau pentru a verifica potrivirea cu cerințele unui anumit job.

În general, testele de tip IQ nu verifică întreaga cantitate de informații pe care o persoană o acumulează de-a lungul vieții, ci mai degrabă capacitatea acesteia de a învăța și de a reține informații.

Există o varietate mare de astfel de evaluări – peste 200 de tipuri identificate într-un studiu realizat în 2017. Deși urmăresc același obiectiv, fiecare test pune accent pe anumite abilități cognitive și utilizează metode diferite de evaluare.

