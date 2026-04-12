Iluzie optică de Paște | Câte ouă puteți găsi în această poză?

Dragă cititorule, astăzi CANCAN.RO ți-a pregătit o provocare vizuală de primăvară, perfectă pentru a-ți testa atenția și spiritul de observație.

În imaginea de mai jos, doar persoanele cu ochi de vultur pot găsi toate ouăle de Paște ascunse în decorul jucăuș, plin de personaje simpatice — un iepuraș, un pui, flori, un coș și un fundal pastelat. Tu câte poți descoperi?

Iluzie optică de Paște

Iluzile optice sunt un exercițiu excelent pentru creier: îți stimulează atenția, îți antrenează concentrarea și îți îmbunătățesc capacitatea de analiză. Practicate regulat, astfel de provocări pot menține mintea ageră și pot reduce riscul declinului cognitiv.

În această imagine, ouăle sunt integrate subtil în peisaj — unele în iarbă, altele în coș, altele mascate printre detalii decorative. Sarcina ta este să le identifici pe toate.

Câte ouă puteți găsi în această poză?

Provocarea pare simplă, dar nu te lăsa păcălit. O parte dintre ouă sunt ascunse ingenios, iar doar cei cu o privire foarte ageră le pot observa imediat.

Cei care au reuşit sunt felicitaţi şi aplaudaţi. Iar pentru cei care încă încearcă, iată soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

