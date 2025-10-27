Acasă » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | Câte animale se ascund, de fapt, în această imagine?

Test IQ exclusiv pentru genii | Câte animale se ascund, de fapt, în această imagine?

De: Alina Drăgan 27/10/2025 | 09:25
Test IQ exclusiv pentru genii | Câte animale se ascund, de fapt, în această imagine?

Este luni și este timpul să facem împreună un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unei iluzii ce necesită ceva mai multă atenție. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea prezentată și să îți dai seama câte animale se ascund în aceasta, de fapt. Testul nu este unul ușor, iar puțini sunt cei care găsesc răspunsul corect în doar câteva secunde.

Testele IQ sau iluziile optice îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor de inteligență, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea iluziilor optice, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Câte animale se ascund, de fapt, în această imagine

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit, cel puțin într-un timp scurt. Iar pentru a o face, trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În linii mari, lucrurile sunt simple. În imaginea prezentată se ascund mai multe animale, iar tot ce trebuie să faci este să îți dai seama câte sunt, mai exact. Și timpul în care ai rezolvat testul este relevant. Se pare că doar geniile reușesc să ofere răspunsul corect în doar câteva secunde.

Cei care au reușit deja să identifice toate animalele sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească iluzia, o să simplificăm puțin lucrurile și oferim un indiciu: pe lângă vulpe, în imagine se regăsesc mai mult de 10 animale.

Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Dacă nici până acum nu ați reușit să identificați toate viețuitoarele, o să deslușim misterul imediat. Ei bine, cei care privesc atent o să observe că în imagine sunt în total 16 animale. Toate acestea sunt evidențiate în fotografia de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test de inteligență | Care dintre aceste 3 asistente medicale este, de fapt, o impostoare? Detaliul care o dă de gol

Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 3 – 1 = 37, mutând un singur chibrit

Tags:
Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 3 – 1 = 37, mutând un singur chibrit
Teste IQ
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 3 – 1 = 37, mutând un singur chibrit
Test de perspicacitate | Doar 1 dintre 500 de oameni poate identifica 3 pisici printre pinguinii din imagine
Teste IQ
Test de perspicacitate | Doar 1 dintre 500 de oameni poate identifica 3 pisici printre pinguinii din imagine
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro
Mediafax
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de...
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Gandul.ro
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea...
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier
Adevarul
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul...
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Digi24
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă...
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Mediafax
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Parteneri
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador Dalí și a fost vândut cu peste 50.000 de euro
Digi 24
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Gandul.ro
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul ...
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul nu a trecut”
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru ...
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România
Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit ...
Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit gratis?
BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”
BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”
A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești ...
A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești pe această funcție, ai dreptul…”
Cât rezistă un implant dentar? Află durata medie de viață
Cât rezistă un implant dentar? Află durata medie de viață
Vezi toate știrile
×