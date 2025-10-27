Test IQ exclusiv pentru genii | Câte animale se ascund, de fapt, în această imagine?

Este luni și este timpul să facem împreună un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unei iluzii ce necesită ceva mai multă atenție. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea prezentată și să îți dai seama câte animale se ascund în aceasta, de fapt. Testul nu este unul ușor, iar puțini sunt cei care găsesc răspunsul corect în doar câteva secunde.

Testele IQ sau iluziile optice îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor de inteligență, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea iluziilor optice, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Câte animale se ascund, de fapt, în această imagine

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit, cel puțin într-un timp scurt. Iar pentru a o face, trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În linii mari, lucrurile sunt simple. În imaginea prezentată se ascund mai multe animale, iar tot ce trebuie să faci este să îți dai seama câte sunt, mai exact. Și timpul în care ai rezolvat testul este relevant. Se pare că doar geniile reușesc să ofere răspunsul corect în doar câteva secunde.

Cei care au reușit deja să identifice toate animalele sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească iluzia, o să simplificăm puțin lucrurile și oferim un indiciu: pe lângă vulpe, în imagine se regăsesc mai mult de 10 animale.

Dacă nici până acum nu ați reușit să identificați toate viețuitoarele, o să deslușim misterul imediat. Ei bine, cei care privesc atent o să observe că în imagine sunt în total 16 animale. Toate acestea sunt evidențiate în fotografia de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

