Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 3 – 1 = 37, mutând un singur chibrit

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test IQ exclusiv pentru genii. Tot ce trebuie să faci este să corectezi 3-1=37, mutând un singur băț. Atenție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Test IQ exclusiv pentru genii

Creierul tău este un procesor incredibil de puternic, capabil să filtreze și să interpreteze realitatea din jurul tău. Iluziile optice demonstrează cât de ușor poate fi păcălit, distorsionat și indus în eroare. Psihologii susțin că astfel de iluzii ne arată cum creierul nostru prioritizează anumite detalii vizuale, ignorând altele.

Privește cu atenție imaginea de mai jos și oferă un răspuns. Având în vedere dificultatea provocării de astăzi, timpul este nelimitat.

Cei care au descoperit răspunsul corect sunt felicitați. Pentru ceilalți avem rezolvarea mai jos. Nu te îngrijora! Dacă nu ai reușit, poți căuta alte teste cu care să exersezi.

REZOLVARE:

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un

nivel atât de ridicat al IQ-ului; IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

