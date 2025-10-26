Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 3 – 1 = 37, mutând un singur chibrit

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test IQ exclusiv pentru genii. Tot ce trebuie să faci este să corectezi 3-1=37, mutând un singur băț. Atenție! 3, 2, 1… Start!
Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.
Creierul tău este un procesor incredibil de puternic, capabil să filtreze și să interpreteze realitatea din jurul tău. Iluziile optice demonstrează cât de ușor poate fi păcălit, distorsionat și indus în eroare. Psihologii susțin că astfel de iluzii ne arată cum creierul nostru prioritizează anumite detalii vizuale, ignorând altele.
Privește cu atenție imaginea de mai jos și oferă un răspuns. Având în vedere dificultatea provocării de astăzi, timpul este nelimitat.
Cei care au descoperit răspunsul corect sunt felicitați. Pentru ceilalți avem rezolvarea mai jos. Nu te îngrijora! Dacă nu ai reușit, poți căuta alte teste cu care să exersezi.
REZOLVARE:
IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:
