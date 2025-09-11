Test IQ | Găsește capacul pe care scrie ‘Coca-Cola’ din marea de ‘Cheers’ în sub 10 secunde!

Testele de atenție sunt instrumente psihologice și cognitive create pentru a măsura capacitatea unei persoane de a se concentra, de a selecta informații relevante și de a-și menține vigilența într-o anumită activitate. Acestea pot fi sub forma unor exerciții pe hârtie, jocuri interactive sau evaluări computerizate. Astăzi îți propunem un test pe care trebuie să-l rezolvi în mai puțin de 10 secunde.

Există mai multe tipuri de atenție pe care aceste teste le pot analiza: atenția concentrată, fiind abilitatea de a te focaliza asupra unei singure sarcini fără a te lăsa distras, atenția distributivă care este capacitatea de a gestiona mai multe activități simultan, atenția selectivă este puterea de a ignora stimulii inutili și de a te concentra doar pe ceea ce contează și atenția susținută ce ajută la menținerea concentrării pentru o perioadă mai lungă de timp.

Tu poți rezolva testul de mai jos?

Astăzi îți propunem o provocare vizuală menită să-ți testeze puterea de observație. Imaginea prezintă o mulțime de capace pe care scrie „Cheers”, dar printre ele se ascunde unul inscripționat cu „Coca-Cola”. Sarcina ta este să-l găsești în mai puțin de 10 secunde!

Privește cu atenție și încearcă-ți norocul. Ai la dispoziție câteva secunde pentru a demonstra că faci parte din categoria celor cu spirit de observație ascuțit. Succes!

Se spune că doar 1% dintre oameni, cei cu atenție de detectiv și „vedere de vultur”, reușesc să rezolve această iluzie optică atât de rapid. Dacă îl descoperi, înseamnă că te numeri printre aceia cu o concentrare și o inteligență peste medie.

Dacă nu ai reușit să găsești singur rezolvarea, o poți vede mai jos!

La ce ajută testele de atenție?

În educație și psihologie pentru că sunt folosite pentru a depista dificultăți de învățare, tulburări de atenție sau hiperactivitate (ADHD).

În domeniul profesional unde se utilizează în procesele de recrutare, mai ales pentru posturi unde vigilența și concentrarea sunt esențiale (piloți, șoferi profesioniști, personal medical).

În medicină pentru că ajută la evaluarea funcțiilor cognitive în cazul unor afecțiuni neurologice, precum traumatisme craniene, accidente vasculare sau demență.

În viața de zi cu zi, căci pot fi folosite ca exerciții pentru antrenarea creierului, îmbunătățind memoria de lucru, viteza de reacție și capacitatea de organizare.

