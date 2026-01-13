Acasă » Știri » TEST IQ | Găsiți umbrela ascunsă printre struții din imagine!

De: Simona Tudorache 13/01/2026 | 10:51
O umbrelă se ascunde printre struți, iar tu trebuie să o găsești în 11 secunde, Cancan te provoacă. Astfel de puzzle-uri vizuale îmbunătățesc memoria creierului, abilitățile de observare și gândirea logică.

Astăzi, în această serie de puzzle-uri, avem o iluzie optică, iar voi tu trebuie să depășești această provocare în 11 secunde. Mult noroc!

Bine, în imaginea de mai sus, putem vedea cu toții zeci de struți. Toți au picioare și gâturi lungi, corpuri rotunde, negre, și pene albe. Fundalul seamănă cu o savană, cu smocuri de iarbă galbenă.

Acest aranjament dens de struți încearcă să păcălească ochiul. În toate acestea, există și o umbrelă ascunsă printre struți. Deci, poți găsi umbrela care se află printre ei, pentru a depăși această provocare a iluziei optice în 11 secunde? După această prezentare generală, poți începe.

Setează cronemetrul. Gata! Pornește! Da, observă imaginea cu mare atenție. Folosește-ți abilitățile ascuțite date de IQ!

Grăbește-te! Timpul se termină! Stop! Timpul a expirat!

Deci, cum a fost provocarea? Ok, felicitări celor care au descoperit umbrela ascunsă printre struți în 11 secunde. Sunteți cu toții genii și aveți o viziune atentă și, evident, vă numărați printre cei 1% care pot rezolva această iluzie optică.

Cei care nu au reușit să găsească umbrela în 9 secunde, nu trebuie să își facă griji. Exersează aceste acest gen de ghicitori, iar abilitățile tale de gândire și de rezolvare a problemelor vor fi îmbunătățite.

Soluție: Unde este ascunsă umbrela printre struți

Așadar, ești nerăbdător să afli unde este ascunsă umbrela printre struți ?  Bine, mai întâi, uită-te cu atenție la imagine. Acum, uită-te doar la partea dreaptă a fotografiei, la colțurile mici. 

Da, există o umbrelă. Așadar, acum știți cu toții unde se află.

Exersând aceste tipuri de puzzle-uri, IQ-ul tău va crește, la fel și abilitățile tale de observare și de rezolvare a problemelor.

