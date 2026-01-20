Acasă » Teste IQ » Test IQ pentru genii | Dacă 23 + 1 = 21, atunci cât este 54 + 6?

Test IQ pentru genii | Dacă 23 + 1 = 21, atunci cât este 54 + 6?

De: Irina Vlad 20/01/2026 | 08:40
Test IQ pentru genii | Dacă 23 + 1 = 21, atunci cât este 54 + 6?

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență pentru genii. Dacă 23 + 1 = 21, atunci cât este 54 + 6? Crezi că reușești să calculezi răspunsul corect? Dacă da, spor la treabă!

Testul de inteligență de astăzi este un exercițiu care implică în principal rezolvarea unei ecuații matematice. Fie ca este vorba despre descifrarea unui cod, găsirea unui obiect ascuns sau a unei greșeli sau detectarea defectelor dintr-o imagine, aceste teste de inteligență sunt extrem de utile pentru testarea capacității mentale. Practicarea regulată a testelor de inteligență îmbunătățește abilitățile de rezolvare a problemelor și oferă un antrenament sănătos pentru creier.

Test IQ pentru genii | Dacă 23 + 1 = 21, atunci cât este 54 + 6?

REZOLVARE:  În imagine, vedem că: 23 + 1 = 21 și 54 + 6 = ?? Logica din spatele soluției este următoarea: 23 + ( 1*-2 ) = 21. În mod similar, 54 + ( 6 * -2 ) = 42

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adevcarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

