TEST IQ Survivor România de la Pro TV | Rezolvați ecuația cu CRBL, TJ Miles și Marian Drăgulescu. Are 3 soluții!

TEST IQ Survivor România de la Pro TV. Tu știi să rezolvi această ecuație cu cei trei Faimoși ai show-ului din Republica Dominicană? Are trei soluții! Vezi mai jos rezolvarea ecuației cu CRBL, TJ Miles și Marian Drăgulescu.

TEST IQ Survivor România de la Pro TV. Ecuație cu trei soluții

Astăzi vă aducem în atenție un test IQ marca Survivor România, emisiunea-fenomen de la Pro TV. Cu siguranță fanii show-ului din Republica Dominicană vor fi bucuroși să „dezlege” tainele acestei ecuații în care sunt prezenți trei Faimoși: CRBL, TJ Miles și Marian Drăgulescu.

Analizăm prima ecuație din sistem:

CRBL x (TJ + Marian) = CRBL

Așadar, avem 2 variante care permit acest lucru:

a) TJ + Marian = 1

b) CRBL = 0

Acum analizăm cea de-a doua ecuație:

Marian : TJ = TJ x Marian

ceea ce înseamnă că:

Marian = Marian X (TJ la pătrat)

Avem 2 cazuri:

1) dacă Marian e diferit de zero, atunci putem împărți ecuația la Marian și, astfel, obținem:

TJ la pătrat = 1, deci TJ = 1. Astfel, putem exclude cazul a) de mai sus (TJ + Marian = 1), pentru că asta ar însemna tocmai că Marian = 0, ceea ce contrazice cazul 1)

2) Marian = zero (lucru devenit cert, ținând cont că tocmai am exclus cazul 1))

Așadar, să analizăm cele 2 cazuri, înlocuindu-l pe Marian cu zero:

a) TJ + 0 = 1, deci TJ = 1

b) CRBL = 0

Și ajungem la ecuația a treia: CRBL x (TJ – Marian).

a) CRBL X (TJ – Marian) = CRBL X (1-0) = CRBL

b) CRBL X (TJ – Marian) = 0 x TJ = 0

Deci, sistemul de ecuații are 2 soluții: CRBL sau 0.

Asta dacă rezolvăm sistemul în N (mulțimea numerelor naturale). Dar, dacă rezolvăm sistemul în Z (mulțimea numerelor întregi), atunci cazul 1) de la ecuația a doua are soluție. TJ la patrat = 1, ceea ce înseamnă că TJ poate fi -1. Ceea ce transformă cazul A) de pe primul rând în:

TJ + Marian = 1, adică -1 + Marian = 1, adică Marian = 2

Și, astfel, ecuația finală devine:

CRBL x (TJ-Marian) = CRBL x (-1-2) = -3CRBL

Concluzionând, sistemul are 3 soluții în Z: CRBL, -3CRBL și 0.

