“Testul copacului” te ajută să descoperi personalitatea copilului tău

Cei mai mulți psihologi folosesc desenele pentru a putea descoperi personalitatea copilului sau starea prin care trece în acel moment. Testul copacului este una dintre metode, care poate arăta câteva trăsături de personalitate, potrivit copilul.ro.

Primii pasi

1. Pregateste o foaie si culori (da, sunt importante si culorile).

2. Cere-i copilului tau (functioneaza mai bine de la 5-6 ani) sa deseneze un copac (fara alte detalii). Daca te intreaba cum doresti, trebuie sa refuzi sa-i dai mai multe informatii.

3. Lasa-i timp de lucru atat cat are nevoie. Nu-l grabi. Unii copii deseneaza copacul mai repede, altii sunt mai meticulosi si dureaza mai mult.

Cum să interpretezi desenul

Trunchiul

Potrivit psihologilor, acesta ne reprezinta. Sau mai bine zis, cum te vezi in fata adversitatilor. Daca emotiile si increderea in tine sunt puternice sau, dimpotriva, te simti fragil in fata frustrarilor.

Un trunchi gros si puternic: copil puternic din punct de vedere emotional. Dar daca trunchiul este prea gros, poate indica agresivitate excesiva si autoritarism. In schimb, unul subtire si fragil arata ca cel mic nu face fata foarte bine turbulentelor emotionale.

Un trunchi cu o gaură la mijloc: cel mic sufera de deficiente emotionale sau de o problema de hartuire sau violenta.

Un trunchi foarte drept: copil mai timid si incapatanat.

Trunchi concav: copil mai tolerant, deschis, extrovertit, sensibil si emotiv.

Trunchi inclinat doar spre dreapta: cel mic este foarte exigent cu el, dar foarte deschis si prietenos.

Trunchi inclinat in partea stanga: un micut mai putin comunicativ.

Psihologii spun ca atunci cand trunchiul este convex este vorba despre un copil vanitos si mandru.

Coroana

Ea reprezinta relatia copilului cu lumea exterioara si cum trebuie sa actioneze in fata realitatii.

Coroana rotunda: persoana fara sentimente de vinovatie sau regret, sincer, transparent. Copil micut.

Coroana rotunda dar in bucle: foarte tipica copilului cu multa carisma si diplomat, dar uneori prezinta o atitudine defensiva.

Coroana rotunda cu multe bucle: copil foarte formal, cu un control deosebit asupra propriilor emotii.

Coroana foarte densa in bucle, cu multa culoare in interior: micut care acorda multa importanta la ce se spune si se crede despre el.

Ramuri in coroana, in sus: sunt facute, de obicei, de un copil mai optimist si energic.

Ramuri in coroana in jos: cel mic tinde spre ganduri negative.

Coroana cu multe detalii: cand copilul picteaza frunze, mere sau fructe inseamna ca este foarte creativ si perfectionist.

Marimea coroanei: Cand este destul de mare, imaginatia copilului iese in evidenta. Cand este disproportionat de mare in raport cu trunchiul, arata o anumita vanitate sau narcisism. Iar daca coroana este prea mica in raport cu trunchiul, indica un micut mai introvertit sau mai timid.

Solul

Aceasta parte a desenului este esentiala. Arata nesiguranta si temerile celui mic sau punctele sale forte.

Un copac fara sol: copil mai nesigur si neincrezator.

Copac pe linie dreapta: copil care accepta foarte bine limitele si normele. Putin rebel si conformist.

Copac cu o linie departe de radacina: tipic micutului mai pasiv si oarecum strain de realitate.

Arbore pe sol cu mai multe linii: copil foarte spontan, impulsiv.

Copac pe un sol rotund: tipic copilului mai independent, dar oarecum vanitos sau arogant.

Arbore pe sol cu iarba si varfuri: foarte tipic micutului care pare uneori timid si uneori extrovertit. Numai el decide cand vrea sa se deschida in fata altora.

Arbore pe un munte: copil caruia ii place sa fie protagonist si sa capteze atentia celorlalti.

Pozitia arborelui pe foaie

Cand arborele este in centru: indica o personalitate ferma, puternica si stabila.Cand copacul se afla intr-un colt si este mai mic: tipic unui copil retras si cu o personalitate mai fragila.