Theo Rose se pregătește intens pentru ziua cea mare: „Dacă vine la pachet cu antiderapante, eu sunt fericită”

Nu mai este mult până când Theo Rose o să devină mamă pentru prima oară. Vedeta se află pe ultima sută de metri cu sarcina și face pregătiri intense pentru momentul cel mare. Viața de mămică o sperie puțin pe artistă, așa că nu ezită să ceară sfaturi și ajutor atât de la specialiști, cât și de la fanii săi din mediul online. Recent, artista s-a confruntat cu o nouă problemă în ceea ce îl privește pe bebelușul ce o să ajungă pe lume.

Doar câteva zile o mai despart pe Theo Rose de momentul în care o să își strângă pentru prima dată în brațe băiețelul. Așa că artista aleargă prin magazine pentru a aduna toate lucrurile de care are nevoie. Astăzi, subiectul principal a fost cădița de baie pentru cel mic. Partenera lui Anghel Damian a mers la mall și a achiziționat un astfel de obiect, însă în ciuda sfaturilor specialiștilor, cada de baie i se pare destul de nesigură pentru bebeluș.

Așa că Theo Rose a expus problema mămicilor din comunitatea sa și le-a întrebat dacă nu cumva este necesar un accesoriu suplimentar pentru ca micuțul să nu alunece și să nu se lovească în timpul băiței. Abia după ce și urmăritorii săi au asigurat-o că totul este în regulă, vedeta Pro Tv s-a liniștit. Este clar că aceasta o să fie o mămică foarte grijulie, iar băiețelul ei o să fie pe mâni cât de poate de bune.

„O întrebare! Voi v-ați spălat bebelușii în cădiță de asta specială? Am fost în mall, i-am cumpărat o cădiță de care am văzut și eu, dar sinceră să fiu nu știu cât e de comodă. Ce ziceți? Credeți că o să vadă bucuțele lui această cădiță? Am întrebat dacă trebuie să iau o salteluță ceva, o pernuță și cică nu, că nu alunecă. Am zis că dacă vine copilul la pachet cu antiderapante, eu sunt fericită ”, le-a spus Theo Rose fanilor săi.

(CITEȘTE ȘI: PASIUNEA BOLNĂVICIOASĂ PE CARE THEO ROSE A FĂCUT-O PENTRU ACEST BĂRBAT, RECUNOSCUTĂ DE VIITOAREA MĂMICĂ: „ERA O RELAȚIE TOXICĂ, IAR EU ERAM CAPABILĂ SĂ FAC MULTE”)

Când o să nască Theo Rose

Theo Rose este pe ultima sută de metri cu sarcina, iar în scurt timp o să nască. Recent, vedeta și-a pus fanii pe jar și a dat de înțeles că până la momentul cel mare mai sunt numai câteva zile. Mai exact, partenera lui Anghel Damian a sugerat că în data de cinci iunie o să devină mămică.

„Să găsim o semnificație acestui 5. 5 minute până la livrare… n-are cum. 5 ore… slabe șanse. Aș fi început să simt deja. Cred. 5 zile… foarte probabil. Să fie 5 iunie data? Și asta e posibil. Vedem dacă e întâmplătoare postarea asta. Vă țin la curent”, a fost mesajul postat de Theo Rose, care i-a pus pe toți pe gânduri.

Însă, după ce a făcut acest anunț, cântăreața a venit cu up-date. Deși părea că data nașterii a fost stabilită, se pare că fiul ei se lasă așteptat. La ultima vizită la medic, Theo Rose a aflat că micuțul ei își dorește să mai stea ceva timp în burtică.

„Să vă mai zic că n-am stat acasă, că nici nu cred că vă așteptați la altceva. Am fost astăzi la control și mi-a zis doamna doctor că pare că mai vrea să stea”, a anunțat artista.

(VEZI ȘI: CE A SPUS THEO ROSE DESPRE CONFLICTUL CU ANGHEL DAMIAN, SURPRINS DE CANCAN.RO. ARTISTA A NEGAT TENSIUNEA DIN CUPLU CU O EXPLICAȚIE „SUBȚIRE”: „EL A VRUT SĂ MĂ PROTEJEZE CĂ SUNT GRAVIDĂ”)