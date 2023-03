Un incident feroviar tragic avea să tulbure liniștea unei familii din comuna gălățeană Tudor Vladimirescu, sâmbătă seara. Gina Basoc era șefa de tren care a murit în urma accidentului petrecut la Gara Galați. Cu puțin timp înainte ca femeia în vârstă de 53 de ani să moară, a discutat la telefon cu soțul ei. Iată mai jos, în articol, care au fost ultimele cuvinte rostite de angajata CFR.

În cursul serii de sâmbătă, 25 martie 2023, o persoană a murit, iar alte trei au fost rănite, după ce o locomotivă s-a izbit puternic de vagonul unui tren de călători. IPJ Galați a transmis, sâmbătă seara, că accidentul s-a produs după ce sistemul de frânare al locomotivei s-ar fi defectat. (Vezi aici mai multe detalii)

Familia Ginei Basoc este îngenuncheată de durere, după ce s-a aflat că femeia de 53 de ani a murit în accidentul feroviar din Gara Galați. Era angajată la CFR de 18 ani, iar acasă, în comuna gălățeană Tudor Vladimirescu, era așteptată de soț și cei doi copii ai săi. Gina Basoc făcea zilnic naveta către muncă. Angajata CFR a suferit cinci stopuri cardio-respiratorii, în urma accidentului feroviar. A fost transportată la Spitalul de Urgență din Galați, însă medicii nu au mai putut să o salveze și au fost nevoiți să îi declare decesul.

Șefa de tren a vorbit cu soțul ei, înainte să se producă accidentul feroviar din Galați

Cu puțin timp înainte de producerea tragediei, șefa de tren a vorbit cu soțul ei la telefon. Bărbatul a mărturisit că soția lui se înțelegea foarte bine cu colegii de muncă. Oamenii care au cunoscut-o pe Gina Basoc abia își pot reveni din șoc. Șefa de tren va fi înmormântată în cursul zilei de marți, 28 martie 2023.

„De la spital am aflat și eu. Eu muncesc la București și m-a sunat tatăl meu și sora mea. La 2:00 am ajuns acasă. Se înțelegea foarte bine cu colegii, cum se mai fac în trei schimburi de ture. Am sunat-o cu camera și am vorbit cu ea. A zis că a făcut mâncare, au stat la masă, au strâns masa și cam atât. Da, mi-a zis că la cinci pleacă cu trenul la serviciu”, a spus soțul femeii, arată antena3.ro.

