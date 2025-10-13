Acasă » Știri » Tiktoker cunoscut, mort într-un accident rutier. Zeci de mii de urmăritori au rămas șocați de veste

Tiktoker cunoscut, mort într-un accident rutier. Zeci de mii de urmăritori au rămas șocați de veste

De: Denisa Iordache 13/10/2025 | 18:22
Tiktoker cunoscut, mort într-un accident rutier. Zeci de mii de urmăritori au rămas șocați de veste
TikToker mort în accident. Sursă foto: Facebook Info Trafic 24

Un tiktoker român și-a pierdut viața într-un accident rutier cutremurător! Octavian a lăsat în urmă o soție distrusă de durere și un copil. Află în articol!

Tragedia s-a petrecut sâmbătă dimineață între Bălăușeri și Sighișoara, pe DN13, în județul Mureș. Octavian era cunoscut drept „Truckscobar” și avea o comunitate de zeci de mii de fani.

TikToker cunoscut, mort în accident

Tânărul care și-a pierdut viața devenise viral prin postările făcute de la locul de muncă. Octavian lucra la o firmă de curierat, iar postările sale amuzante i-au adus aprecierea internauților. TikToker-ul adunase peste 20.000 de urmăritori pe platforma TikTok și peste 2 milioane de aprecieri.

Bărbatul în vârstă de 28 de ani avea o relație de lungă durată și o fiică. Truckscobar a murit după ce o autobasculantă a intrat în autocamionul său.

Echipele de salvare au acționat rapid pentru salvarea victimei. Din păcate, Octavian nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat mort.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele cercetări a reieșit faptul că un ansamblu de vehicule, format din autoutilitară și remorcă, la volanul căruia se afla un bărbat de 28 de ani, din București, în timp ce se deplasa către municipiul Târgu Mureș, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, unde a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, condusă de un bărbat de 42 de ani, din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, potrivit IPJ Mureș.

Iubita lui Octavian, mesaj dureros

Maria, iubita și mama copilului lui Octavian, a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare. Femeia nu poate accepta această pierdere și regretă că nu și-au mai dus la bun sfârșit planurile, dar și că fiica lor a rămas fără tată.

”Dumnezeu să te ierte, dragostea mea. M-ai lăsat fără cuvinte și un gol imens în inimă. Aveam atâtea de făcut, să ne îndeplinim dorințele și să ne creștem copilul împreună. Te iubesc, inima mea și am să te iubesc toată viața”, a transmis Maria, iubita lui Octavian.

