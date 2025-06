Jurnalistă de la noi, victimă în cazul ŞOCANT de abuz! Mai mulţi tiktokeri au tras un semnal de alarmă, după ce au descoperit un site obscur pentru adulţi!

Mai mulţi tiktokeri au tras un semnal de alarmă după ce au descoperit un site obscur în care erau publicate imagini cu femei în diferite ipostaze, fără acordul lor. Printre victimele acestor indivizi se numără şi Ramona Dumitrescu, o jurnalistă cunoscută şi vocea de la Radio Impuls. CANCAN.RO are detalii despre subiectul care a isterizat tot internetul. Atenţie, urmează detalii şi informaţii care vă pot afecta emoţional!

După cum bine ştie deja toată lumea, platforma TikTok este una de divertisment pe care majoritatea oamenilor o accesează pentru a se binedispune. Însă, în ultima perioadă au fost făcute publice tot mai multe cazuri de agresiune la adresa femeilor. Chiar şi recent, câţiva internauţi au semnalat un subiect extrem de grav, după ce au făcut o descoperire care i-a şocat la propriu. După cum vă explicam la începutul articolului este vorba despre un site pe care diverşi bărbaţi încărcau imagini cu femei necunoscute în diverse situaţii şi ipostaze surprinse pe ascuns.

Ramona Dumitrescu, jurnalista de la Radio Impuls, una dintre victime

Jurnalista de la Radio Impuls a avut parte de un şoc în momentul primit vestea că imaginile sale au fost încărcate pe site-ul respectiv. Pe pagina sa de Instagram a făcut o declaraţie despre pozele care i s-au furat de pe conturile oficiale.

„Vă zic sincer că sunt într-un punct în care nici măcar nu pot să mai am reacții. Adică, asistăm la o descompunere a naturii umane, la o degradare a speciei. Măi, oameni buni, mi s-a adus la cunoștință faptul că sunt pe un site pentru onaniști. Postările, le-am văzut, sunt din 2018 și până prin 2023. Nu mai am cuvinte. Vă dau cuvântul meu de onoare. Adică, acolo sunt făcute fotografii femeilor pe stradă. Aveți site-uri de filme pentru adulți. Nu pot să înțeleg. Sunt fete minore. În ce fel de lume trăim? Ați luat o razna? Ăsta e nivelul pe bune? Băi, demenților, sunteți aduși pe lumea asta de o femeie. Poate aveți fiice, aveți soții, cu siguranță. V-ar plăcea să fie fiicele și soțiile voastre acolo? Ferească bunul Dumnezeu. Deci, pe cuvânt, că nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg”, a declarat Ramona Dumitrescu pe pagina sa de Instagram.

Mai mulţi tiktokeri au tras un semnal de alarmă

Andreias, un utilizator al platformei TikTok a tras un semnal de alarmă şi le-a sfătuit pe femei să aibă grijă pentru a nu pica pradă indivizilor care accesează şi se folosesc de imaginea lor.

„Trigger warning la violență împotriva femeii. 160.000 de astfel de mesaje circulă pe internetul românesc. Acest forum a adunat aproape 60.000 de membri. Peste 2.000 de oameni au vizitat astăzi site-ul. Numai 100 dintre aceștia erau membri, restul sunt vizitatori. Adică, site-ul este mult mai frecventat decât credem. Problema este că acești oameni se încurajează să își transpoze și videoclipuri cu femeile din viața lor, sau cu femei necunoscute, și au tactici pentru a ajunge în grupuri închise, unde pot împărtăși și mai multe lucruri.

Acești oameni nu doar încalcă dreptul femeii la siguranță și la intimitate, dar sunt și atât de stupiți încât să își lase profilul public. Vă rog dacă găsiți astfel de imagini să le raportați poliției”, a spus pe TikTok Andreias.

Un alt tiktoker a vorbit despre acest caz cu oamenii care-l urmăresc pe reţelele de socializare. Tânărul a făcut de asemenea un apel către autorităţi cu această ocazie.

„Da, da, da, ok, nu avem nevoie de feminism.Dar cât continuăm să ne mențim cu treaba asta,ar fi drăgut să ne scoatem capetele din propriile funduri pentru 3 secundeși să sezizăm autoritățile cu privire la mizeria asta de site,unde purtători de ***, că bărbați nu pot să le zic,postează poze făcute pe ascuns femeilor,ca să știți voi mai departe.Deci, da, alo, Poliția Română?Alo, CNA?”, a declarat Alex pe TikTok.

De asemenea, o altă tânără şocată de cele întâmplate a vorbit pe TikTok despre cazul halucinant. În cele din urmă după numeroasele sesizări pagina a fost închisă!

„O zi de liniște nu există pe acest internet. Tocmai mi-a fost trimis acest site în care există diverse poze cu femei din locuri publice, din saloane de epilare, de pe stradă, din casă, de peste tot. Sunt poze trimise de diversi bărbați pentru delirul altor bărbați. Nu pot să pun pe TikTok exact ce poze am primit, dar sunt poze cu femei care merg în saloane de epilare și fața lor nu este blurată, nimic nu este blurat.

Sunt poze de pe camerele de supraveghere. Fetelor, nu suntem sigure absolut nicăieri. Sper că acest video să ajungă la cât mai mulți oameni și să se autosesiteze poliția pentru că este imposibil ca acest site să fie live as we speak. Nu știu ce să spun mai mult de atât. Sunt în șoc. Nu am cum să detaliez. O să mai las niște filmări în continuare de lucruri care există pe acel site”, a mai o altă tiktokeriţă.