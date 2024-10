Tipul de alcool pe care medicii îl recomandă. Ce beneficii ar putea aduce

Când vine vorba de sănătate, este clar știut că băutura nu face bine, dar oare sunt toate variantele de alcool la fel de nocive? Unii experți au oferit niște informații surprinzătoare.

Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog din California, a dezvăluit care ar fi surprinzătoarea sa recomandare pentru „cea mai sănătoasă alegere” pentru băutori. Preferința lui Sethi? Tequila.

Sethi explică faptul că nicio cantitate de alcool nu este „bună” pentru sănătate, dar tequila are un avantaj față de alte feluri de băuturi.

Sethi a explicat: „Tequila este fabricată din planta agave, care este săracă în zahăr și carbohidrați”. Spre deosebire de lichiorurile distilate din cereale, tequila este în mod natural lipsită de gluten.

Cercetătorii mexicani de la Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Biotechnology and Biochemistry din Irapuato au descoperit că conținutul de agave din tequila nu este digerabil și nu va crește nivelul zahărului din sânge la fel de mult ca alte băuturi alcoolice.

Cercetătorii de la Universitatea din Guadalajara au descoperit că agavele albastre folosite la prepararea tequila pot crea o barieră protectoare în jurul medicamentelor utilizate pentru tratarea afecțiunilor intestinale și pot împiedica diluarea medicamentelor în stomac.

După cum informează Medical News Today, agavele conțin compuși precum fructani și fructooligozaharide, care pot funcționa ca prebiotice și pot stimula microbiota intestinală sănătoasă, pot îmbunătăți digestia și pot ameliora problemele gastrointestinale.

O parte din motivul pentru care alcoolul este nociv pentru organism este că, atunci când bem alcool, acesta se descompune în acetaldehidă, care este o toxină și o substanță cancerigenă, care deteriorează ADN-ul organismului și îl împiedică să repare daunele.

Deși tequila declanșează, de asemenea, producerea de acetaldehidă, procesul este mai lent, ceea ce poate fi benefic pentru oameni în dimineața următoare și pe termen lung.

Sethi spune: „Tequila este metabolizată în acetaldehidă într-un ritm mai lent decât alte băuturi alcoolice. Acest metabolism mai lent poate explica de ce unii oameni raportează mai puține cazuri de mahmureală dacă au băut tequila.”

Conform unui studiu realizat de Centrul de Științe Comportamentale și Sociale pentru Studiul Alcoolului și al Dependenței din cadrul Școlii de Sănătate Publică a Universității Brown, un factor cheie pentru producerea mahmurelii este prezența produselor de fermentare cunoscute sub numele de congeneri.

Tequila transparentă fabricată 100% din agave albastre are mai puțini congeneri decât alte spirtoase de culoare închisă.

Sethis remarcă: „Aceste beneficii sunt valabile numai în cazul tequilei sută la sută din agave. Amestecarea tequilei cu băuturi dulci anulează potențialele avantaje.”

Tanya Zuckerbrot, dietetician certificat la F-Factor Nutrition din Midtown, recomandă tequila clienților săi cărora le place să bea.

Prin comparație cu un shot de 1 uncie de vodcă, care are 96 de calorii, Zuckerbrot spune:

„Un shot de tequila are doar 64 de calorii. În plus, este făcută cu agave și are o aromă dulce naturală. Acest lucru elimină nevoia de mixere zaharoase, care chiar aduc adaosul de calorii și carbohidrați.”