Toaleta de pe Autostrada Sebeș-Turda care strălucește de curățenie: “Doamna Varga m-a certat că am încercat să umblu la portofel “

Toată lumea care a intrat în toaleta de pe Autostrada Sebeș- Turda, între Aiud și Turda, a avut parte de o surpriză extrem de plăcută. În interiorul ei pot fi găsite ghivece și vaze cu flori dar și o curăţenie ieşită din comun pentru un astfel de loc de pe autostradă. Imaginile însă, confirmă cele spuse de trecătorii au văzut-o live.

O toaletă aflată pe sensul de mers spre Cluj a devenit virală pe rețelele de socializare după ce persoanele care se ocupă de îngrijirea acesteia au transformat-o într-o adevărată oază de civilizație, potrivit alba24.ro. Toaleta arată ca în Occident: străluceşte de curăţenie, este parfumată, într-un cuvânt. Peste tot sunt ghivece și vaze cu flori, iar femeia de serviciu le îngrijeşte zi de zi.

„A10 parcarea 4 în apropierea Mănăstirii Dumbrava, sensul de mers spre Cluj. Am oprit mânat de necesitate și nu mi-a venit să cred ce-am gasit. Am crezut că-i cu plată însă doamna Varga (după ecuson) aproape că m-a certat că am încercat să umblu la portofel. Jos pălăria stimată doamnă pentru demnitatea, corectitudinea, modestia și atitudinea dumneavoastră. Aș vrea ca și alții, cocoțați pe fotolii importante să-și facă treaba la fel de bine. Sunt convins că ar fi mai bine pentru toți”, a scris un internaut pe rețelele de socializare.