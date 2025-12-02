Țociu și Palade, intrare ca în filme la Casa di David! Duo-ul legendar revine în forță

Romică Țociu și Cornel Palade, duo-ul legendar al comediei românești, au fost surprinși într-o apariție rară și extrem de elegantă. Îmbrăcați ca la carte, cei doi au pășit la Casa di David pentru o binemeritată relaxare, după perioada agitată în care au fost implicați în campania electorală. Țociu și Palade au intrat la Casa di David ca doi adevărați „gangsteri” ai comediei, pregătiți să cucerească petrecerea interbelică ce a strâns la un loc toată crema mondenităților. CANCAN.RO are imaginile momentului cu duo-ul comediei românești!

Primul care și-a făcut apariția a fost Cornel Palade, într-o ținută care ar fi făcut geloși și mafioții din filmele alb-negru: mustăcioară perfect aranjată, pălărie à la Charlie Chaplin și o eșarfă pastelată care părea să strige „e pe eleganță, dar rămân același comediant șmecher”. Apariția lui a fost atât de savuroasă, încât părea că face glume doar prin felul în care arăta.

Gangsterii comediei românești au făcut spectacol la petrecerea interbelică de la Casa di David

Apoi și-a făcut intrarea Romică Țociu — și el chiar s-a luat în serios! Îmbrăcat în negru din cap până-n picioare, cu o pălărie borsalino trasă ușor pe ochi, ochelari de soare de „capo di tutti capi” și un palton de bancher interbelic cu blană la guler, părea desprins direct dintr-un film cu mafioți eleganți. Singurul lucru care îi lipsea era bastonul cu măciulie, că în rest avea tot arsenalul. Și dacă mai era nevoie de un detaliu, în brațe purta o geantă mare care nu părea să ascundă glume, ci bani serioși — probabil că Țociu urma să dea masa la Casa di David. Înainte să intre a verificat pe telefon care mai sunt cele mai în vogă bancuri.

Deși la prima vedere au părut doi „periculoși” în drum spre o reglare de conturi interbelică, Țociu și Palade s-au dovedit rapid exact ce știm că sunt: maeștri ai bunei dispoziții. Odată ajunși la petrecere, au lăsat impresiile de gangsteri la intrare și au dat-o pe glume, povești și voie bună, cum era și firesc. Alegerea locului denotă inspirație — Casa di David e perfectă pentru relaxare, pentru că, vorba lor, una-i scena unde fac haz de necaz, și alta-i momentul în care se destind, ca oamenii mari. Și nu, nu au urcat pe scenă în seara aceasta. Chiar și comedianții își permit câte un liber din când în când.

Ultimii mohicani ai umorului ”pă vechi”!

Romică Țociu este energia explozivă din duo, omul care întotdeauna pune „gaz pe foc” în glume. Originar din Târgu Jiu, este cunoscut pentru umorul său rapid și expresivitatea inconfundabilă. În viața personală este familist convins, mereu cu glume pregătite chiar și pentru cei de acasă. Cornel Palade este partea „șmecher-șic” a duo-ului. Vine din zona teatrului, cu studii serioase și o experiență bogată pe scenă. Este cunoscut pentru stilul său blând, expresiile comice naturale și modul în care poate provoca râsul fără efort. În viața personală este la fel de jovial, apropiat de public și de familie, mereu cu o poveste de spus.

Împreună, Țociu și Palade au scris istorie în divertismentul românesc. De la scenete care au făcut milioane de oameni să râdă, la emisiuni TV, spectacole prin țară și momente devenite virale înainte să existe internetul, cei doi au format unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri comice. Diferiți ca stil, dar perfecți împreună, au creat un tip de umor recognoscibil imediat: amestec de farsă, improvizație și comedie de situație. Au rămas melancolia dulce a vieților multor români care au crescut și au îmbătrânit cu glumele celor doi.

