Acasă » Știri » Țociu și Palade, intrare ca în filme la Casa di David! Duo-ul legendar revine în forță

Țociu și Palade, intrare ca în filme la Casa di David! Duo-ul legendar revine în forță

De: Paul Hangerli 02/12/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Romică Țociu și Cornel Palade, duo-ul legendar al comediei românești, au fost surprinși într-o apariție rară și extrem de elegantă. Îmbrăcați ca la carte, cei doi au pășit la Casa di David pentru o binemeritată relaxare, după perioada agitată în care au fost implicați în campania electorală. Țociu și Palade au intrat la Casa di David ca doi adevărați „gangsteri” ai comediei, pregătiți să cucerească petrecerea interbelică ce a strâns la un loc toată crema mondenităților. CANCAN.RO are imaginile momentului cu duo-ul comediei românești! 

Primul care și-a făcut apariția a fost Cornel Palade, într-o ținută care ar fi făcut geloși și mafioții din filmele alb-negru: mustăcioară perfect aranjată, pălărie à la Charlie Chaplin și o eșarfă pastelată care părea să strige „e pe eleganță, dar rămân același comediant șmecher”. Apariția lui a fost atât de savuroasă, încât părea că face glume doar prin felul în care arăta.

Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Cornel Palade, un Charlie Chaplin modern
Cornel Palade, un Charlie Chaplin modern

Gangsterii comediei românești au făcut spectacol la petrecerea interbelică de la Casa di David

Apoi și-a făcut intrarea Romică Țociu — și el chiar s-a luat în serios! Îmbrăcat în negru din cap până-n picioare, cu o pălărie borsalino trasă ușor pe ochi, ochelari de soare de „capo di tutti capi” și un palton de bancher interbelic cu blană la guler, părea desprins direct dintr-un film cu mafioți eleganți. Singurul lucru care îi lipsea era bastonul cu măciulie, că în rest avea tot arsenalul. Și dacă mai era nevoie de un detaliu, în brațe purta o geantă mare care nu părea să ascundă glume, ci bani serioși — probabil că Țociu urma să dea masa la Casa di David. Înainte să intre a verificat pe telefon care mai sunt cele mai în vogă bancuri.

Deși la prima vedere au părut doi „periculoși” în drum spre o reglare de conturi interbelică, Țociu și Palade s-au dovedit rapid exact ce știm că sunt: maeștri ai bunei dispoziții. Odată ajunși la petrecere, au lăsat impresiile de gangsteri la intrare și au dat-o pe glume, povești și voie bună, cum era și firesc. Alegerea locului denotă inspirație — Casa di David e perfectă pentru relaxare, pentru că, vorba lor, una-i scena unde fac haz de necaz, și alta-i momentul în care se destind, ca oamenii mari. Și nu, nu au urcat pe scenă în seara aceasta. Chiar și comedianții își permit câte un liber din când în când.

Ultimii mohicani ai umorului ”pă vechi”!

Romică Țociu este energia explozivă din duo, omul care întotdeauna pune „gaz pe foc” în glume. Originar din Târgu Jiu, este cunoscut pentru umorul său rapid și expresivitatea inconfundabilă. În viața personală este familist convins, mereu cu glume pregătite chiar și pentru cei de acasă. Cornel Palade este partea „șmecher-șic” a duo-ului. Vine din zona teatrului, cu studii serioase și o experiență bogată pe scenă. Este cunoscut pentru stilul său blând, expresiile comice naturale și modul în care poate provoca râsul fără efort. În viața personală este la fel de jovial, apropiat de public și de familie, mereu cu o poveste de spus.

Romică Țociu, apariție de senzație la Casa di David
Romică Țociu, apariție de senzație la Casa di David

Împreună, Țociu și Palade au scris istorie în divertismentul românesc. De la scenete care au făcut milioane de oameni să râdă, la emisiuni TV, spectacole prin țară și momente devenite virale înainte să existe internetul, cei doi au format unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri comice. Diferiți ca stil, dar perfecți împreună, au creat un tip de umor recognoscibil imediat: amestec de farsă, improvizație și comedie de situație. Au rămas melancolia dulce a vieților multor români care au crescut și au îmbătrânit cu glumele celor doi.

CITEȘTE ȘI: Cariera de care Romică Țociu a fugit, la propriu! Acum putea să aibă o pensie babană, dar a preferat să fie artist

ACCESEAZĂ ȘI: Romică Țociu a spus adevărul despre „despărțirea” de Cornel Palade: „Fără mine, erai un nimeni”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
La doar 10 ani, o fetiță a filmat un videoclip cu Richard Clayderman. Cine este Miriam Vultur, de fapt
Știri
La doar 10 ani, o fetiță a filmat un videoclip cu Richard Clayderman. Cine este Miriam Vultur, de…
Calvarul prin care a trecut Roxana Moise în ultimii ani! Fostul coleg de la Exatlon rupe tăcerea: „A luptat să trăiască”
Știri
Calvarul prin care a trecut Roxana Moise în ultimii ani! Fostul coleg de la Exatlon rupe tăcerea: „A…
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o...
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ schimbare!”
Gandul.ro
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Cine este directorul ESZ Prahova, căruia ministrul Mediului îi cere demisia: câștigă 60.000 euro/an. „Se hlizea în ședință”
Adevarul
Cine este directorul ESZ Prahova, căruia ministrul Mediului îi cere demisia: câștigă 60.000...
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război,...
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Parteneri
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Click.ro
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei...
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ schimbare!”
Gandul.ro
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ schimbare!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul pentru care Mihaela Rădulescu s-a întors în România, la 5 luni de la tragedie. Moartea ...
Motivul pentru care Mihaela Rădulescu s-a întors în România, la 5 luni de la tragedie. Moartea lui Felix Baumgartner a lăsat urme adânci
1 Decembrie ca la carte la Cotroceni. Mutu, Cosoi și Maticiuc, invitați speciali la prima recepție ...
1 Decembrie ca la carte la Cotroceni. Mutu, Cosoi și Maticiuc, invitați speciali la prima recepție a lui Nicușor Dan!
Alina Pușcău se uită la Richard, de zici că e felul principal! Model internațional + chef-ul cu ...
Alina Pușcău se uită la Richard, de zici că e felul principal! Model internațional + chef-ul cu stea Michelin = combinație explozivă
Unde s-a refugiat mama gemenelor de la Indiggo. Își caută liniștea departe de fiicele ei
Unde s-a refugiat mama gemenelor de la Indiggo. Își caută liniștea departe de fiicele ei
La doar 10 ani, o fetiță a filmat un videoclip cu Richard Clayderman. Cine este Miriam Vultur, de fapt
La doar 10 ani, o fetiță a filmat un videoclip cu Richard Clayderman. Cine este Miriam Vultur, de fapt
Calvarul prin care a trecut Roxana Moise în ultimii ani! Fostul coleg de la Exatlon rupe tăcerea: „A ...
Calvarul prin care a trecut Roxana Moise în ultimii ani! Fostul coleg de la Exatlon rupe tăcerea: „A luptat să trăiască”
Vezi toate știrile
×