Tom Hanks, filmat în timp ce tremură incontrolabil pe scenă. Actorul și-a îngrijorat fanii

Tom Hanks a reuşit să îşi îngrijoreze fanii după ce a fost filmat în timp ce tremură incontrolabil pe scenă. Actorul a fost prezent la premiera filmului lui Baz Luhrmann, „Elvis”, acolo unde a ţinut şi un discurs.

Premiera filmului a avut loc la Sydney, Australia, unde au avut loc filmările. La un moment dat, în timp ce se afla pe scenă a fost nevoit să ţină microfonul cu ambele mâini pentru că una dintre ele tremura incontrolabil.

„Nu există loc mai bun în lume pentru a face un film decât aici, pe Coasta de Aur. Am filmat în Maroc și Los Angeles și New York și Seattle și la Berlin”, a declarat în timp ce ținea microfonul în mâna dreaptă.

Brațul îi tremura vizibil în timp ce vorbea, moment în care a schimbat microfonul dintr-o mână în alta și chiar a încercat să îl țină cu ambele mâini.

„Niciunul dintre acestea nu are ceea ce are Coasta de Aur, și ce este asta? Două cuvinte. Niciunul dintre acele orașe nu îl are pe Dan Murphy. Ce om! Ce om! L-am cunoscut destul de bine”, spunea actorul în acel moment.

Imediat, fanii actorului au început să speculeze pe rețelele de socializare în ceea ce priveşte sănătatea lui Tom Hanks. Videoclipul a devenit imediat viral.