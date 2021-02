Tony Grecu de la Divertis, dezvăluiri tulburătoare după ce a avut COVID: ”O parte din plămâni a dispărut!”

Tony Grecu, de la Divertis, a trecut prin COVID-19, ba chiar a avut o formă gravă care i-a pus viața în pericol. Artistul a dezvăluit că o parte a plămânilor a fost afectată, dar lucrurile merg, acum, spre bine.

Tulburătoare intervenția la ”Vorbește Lumea” a lui Tony Grecu, de la Grupul Divertis! A fost infectat cu noul coronavirus, iar după patru zile în care a sperat să se trateze acasă a ajuns la spital, în stare gravă. ”Din păcate, o parte din plămâni a dispărut! Acum, lucrurile sunt ok, lucrurile merg spre bine”. (CITEȘTE ȘI: TONI GRECU SE AFLA INTERNAT ÎN PAVILIONUL CARE A LUAT FOC LA “MATEI BALȘ”: “ERA CONECTAT LA BUTELIE DE OXIGEN”. EL A FOST TRANSPORTAT DE URGENȚĂ LA SPITALUL “SFÂNTUL PANTELIMON”)

”Aud ceva de Cabral”, zice Tony, dar, de fapt, legătura nu era bună, semnalul se pierdea, iar Tony a improvizat, așa, lovit încă de boală. Umorul nu avea cum să-l părăsească! Și a început și dezvăluirea din timpul când era lovit de COVID-19. ”Eu nu am fost la Terapie Intensivă. Am avut o formă gravă, dar nu foarte, foarte gravă. Dar am avut nevoie de 10 litri de oxigen ca să pot respira, într-o zi. Apoi lucrurile au evoluat normal. La mine boala a evoluat din start violent. Am avut temperatură, am transpirat tare… Eu am zis că mă tratez acasă”, spune Tony.

În a patra zi a făcut temperatură 39 de grade. ”În ziua a patra, am ajuns la spital. Plămânii îmi erau afectați 50 la sută. Furtuna de care se vorbește la boala asta eu am făcut-o acasă. Sistemul imunitar al meu este bun, mi-au spus medicii, și a reacționat mult prea tare. Mi-au făcut, practic, rău”, zice Tony Grecu.

Ce i-au spus medicii? ”M-am trezit într-o situație incredibilă. Doctorii mi-au spus: ai făcut furtuna, cum să vedem cum ieșim din inflamație! Au folosit steroizi ca să mă scoată. Acum sunt pe drumul cel bun”, a dezvăluit Tony Grecu.