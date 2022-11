Top 10 vedete din România care au fost la un pas de moarte. Cele mai mari cumpene prin care au trecut

Pentru ei, viața a fost pe punctul de a se opri. Vorbim astăzi despre vedetele din România care și-au văzut la un moment dat, moartea cu ochii. Lucrurile nu au fost mereu roz, iar atunci când s-au așteptat mai puțin, au primit o lovitură dură!

Șerban Huidu a intrat în comă, după un grav accident la schi

Șerban Huidu a suferit un grav accident la schi, când se afla în vacanță, într-o stațiune austriacă. Acest lucru a luat o întorsătură gravă, căci a intrat în comă indusă. Huidu s-a izbit frontal de un copac, în momentul în care a încercat să evite un grup de copii. În urma impactului, starea sa a fost extrem de critică, iar din nefericire a suferit un traumatism cranio-cerebral. Medicii nu i-au dat prea multe șanse, însă vestitul „cârcotaș” a reușit să învingă în lupta cu moartea. În plus, după ce și-a revenit, acesta a cerut să fie făcute modificări pe pârtia în care s-a accidentat.

„De exemplu, puțină lume știe că după accidentul din 2010, de la schi eu, am fost la pârtie când abia puteam merge. Am vorbit cu cei de la pârtie să pună o protecție în jurul prăpastiei. Le-am zis că am două variante: să-i dau în judecată și să pun eu protecția aia sau să o pună ei și să nu-i dau în judecată. După două luni, au refăcut totul. M-au chemat și mi-au arătat. Astea sunt lucrurile care trebuie să rămână în urmă unor accidente sau incidente de genul ăsta.”, a declarat Șerban Huidu pentru libertatea.ro

Gabriel Cotabiță a fost găsit inconștient în urma unui stop cartio-respirator

În 2015, Gabriel Cotabiță a ajuns de urgență la spital, după ce a fost găsit inconștient într-o sală de fitness din Capitală. Cântărețul a intrat în stop cardio-respirator, în timp ce practica exerciții sportive. Pentru el a urmat o perioadă de recuperare extrem de grea. Mai mult decât atât, artistul trebuie să poarte toată viața un defibrilator automat. În cadrul unei emisiuni Tv, Gabriel a povestit cât de greu i-a fost să revină pe scenă, dar și care a fost cea mai mare temere a sa.

„Lumea a fost atât de reticentă să mă pună din nou pe piaţă – casele de producţii. Rezultatul e că, după ce a fost băgată pe radio piesa (n.r.: prima melodie înregistrată după ce a ieşit din comă), a ajuns în top, iar asta înseamnă că oamenii au înţeles mesajul. Da, mie mi s-a întâmplat asta (n.r.: să îşi piardă amintirile).

Ai pus degetul exact pe rană. Amintirile mele sunt estompate. Ceea ce este important este că nu au fost şterse. (…). Într-o dimineaţă, am umblat prin lucruri şi am găsit un breloc (…), în secundul doi mi-am amintit multe lucruri.”, a mărturisit Cotabiță la „Neața cu Răzvan și Dani.

În timpul operației de cezariană, Andreea Bălan a făcut stop cardio-respirator

Andreea Bălan a fost și ea la un pas să-și vadă moartea cu ochii. Cântăreața a suferit un stop cardio-respirator în timpul operației de cezariană. Din fericire, medicii au reușit să ducă la bun sfârșit intervenția care a fost destul de complicată.

„În urma zvonurilor care au tot circulat, doresc să confirm că, într-adevăr, Andreea a suferit un stop cardio-respirator. În acest moment, ea este stabilă, iar echipa medicală, care s-a comportat ireproşabil, este alături de noi. Fetiţa noastră, Clara Maria, este sănătoasă şi cântăreşte 3,2 kg. Vă mulţumim pentru mesaje şi vă vom ţine la curent cu starea de sănătate a Andreei. Vă mulţumesc, George Burcea!”, a postat atunci Geroge Burcea, fostul soț al artistei.

S-a născut prematur și toți credeau că Anca Țurcașiu a murit la naștere

Deși mărturisește că s-a născut prematur și că era pe cale să moară la naștere, Anca Țurcașiu a ajuns la frumoasa vârstă de 52 de ani! Când a venit pe lume, celebra artistă cântărea nu mai mult de 1,9 kg. Din cauza faptului că placenta crescuse în partea inferioară a uterului, șansele medicilor cu privire la supraviețuirea acesteia erau reduse.

De altfel, au informat-o pe mama Ancăi Țurcașiu că fiica sa nu mai trăiește. În schimb, printr-un miracol au reușit să-i salveze viața. Nimeni nu i-a dat nicio șansă, căci toți credeau că nu a trăit atunci când s-a născut. Însă… când a fot dusă către „vestita găleată”, actrița a țipat!

„Întotdeauna am avut o relaţiespecială cu Dumnezeu pentru că, pe timpul sarcinii, mama mea se ruga la statuia Sfântului Anton din Catredala Sfântului Iosif.

Noi suntem ortodocşi, dar pentru că ea lucra vizavi de Spitalul Stundenţesc şi era aproape de Catedrală, mergea acolo, la catolici, şi se ruga în fiecare marţi. Mi-a transmis şi mie, cu timpul, această linişte pe care ţi-o dă locul acela special. Am început să mă duc acolo de copil.

Eu sunt născută la 7 luni, cu un kilogram şi nouă sute de grame, cu probleme. Au crezut că am murit la naştere. În drumspre vestita găleată am ţipat. Şi asta mă face să fiu determinată, să mă gândesc că totuşi cineva acolo Sus m-a iubit. M-a lăsat să trăiesc şi chiar să fac ceva, să las în urma mea ceva. Iar locul acela este al sufletului meu. Nu mă duc la nicio altă biserică. ”, a povestit Anca Țurcașiu pentru revista „Taifasuri”.

Cristi Minculescu a fost diagnosticat cu o boală extrem de gravă

-Cristi Minculescu a primit o lovitură dură de la viață. Acesta a fost diagnosticat cu o boală hepatorenală pe care a moștenit-o de la tatăl lui. Pentru chisturile pe ficat și rinichi, căci așa se manifestă această boală, nu există tratament medicamentos, iar singura sa salvare era doar transplantul de ficat. Femeia cu care își împărțea viața de 32 de ani a luptat pentru ca el să se vindece. Așa că în urma unor analize, Rodica a descoperit că ficatul ei era compatibil cu cel al lui Cristi. Atunci, aceasta a decis să-i doneze o bucată din organul ei.

„Rodi a crezut foarte mult că mă poate salva, neştiind că e compatibilă. A insistat să facă analize şi s-a constatat că se poate! Noi eram pregătiţi pentru orice, în Germania ni s-a explicat ca la copiii de trei ani ce implică. Ni s-a făcut chiar desen! Ne-au spus că sunt trei variante: scăpăm amândoi, unul sau nici unul. Suntem destinaţi să fim împreună.”, a povestit Minculescu în 2012, pentru revista VIVA.

Diana Munteanu, momente cumplite în emisiunea „Splash! Vedete la apă”

Vedeta a trecut prin momente cumplite în cadrul emisiunii „Splash! Vedete la apă”. Totul s-a petrecut la încheierea unui sezon, când cei din platou și-au dat seama că prezentatoarea nu știe să înoate. Norocul Dianei a fost că Bogdan Ioniță i-a sărit imediat în ajutor. Antrenorul concurenților a văzut că blondina nu mai iese la suprafață și sărit să o ridice de la fundul bazinului.

„M-am speriat foarte tare! De aceea nu-mi amintesc decit momentul in care l-am vazut pe Bobo sarind dupa mine. Parca l-as fi vazut pe Iisus. Bine ca totul s-a terminat cu bine!”, a spus atunci, Diana Munteanu.

Mara Bănică și-a văzut moartea cu ochii

Mara Bănică a avut parte de un accident care era s-o aducă în pragul morții. Vedeta a fost în comă, iar după ce și-a revenit, a mărturisit că a mers la Ierusalim, unde a trecut printr-un moment emoționant.

„M-am trezit dimineaţa şi în momentul în care am mers la baie am simţit o durere groaznică inghinală. Îmi crescuse ganglionul peste noapte cât pumnul. Am mers la doctor, am venit acasă şi aveam dureri şi mai mari.

Imediat am mers la urgenţă şi un medic foarte bun mi-a spus să rămân pentru investigaţii. Mi-au spus că nu au paturi, dar tot am rămas acolo. Mai târziu, am mers la ecograf, iar acolo pe uşă scria că aparatul dă erori.

Am suportat durerile de dimineaţa până la 11 noaptea. Eu nu mă pueam mişca pe la 1 noaptea când am făcut ecograful şi am urcat în rezervă. A venit docotorul şi mi-a spus că am o hernie şi ocluzie. Am făcut două operaţii una pentru hernie, alta pentru ocluzie.

Aveam tăieturi foarte mari şi urâte. Toate mi s-au întâmplat într-o zi de vineri: accidentul meu de maşină, operaţia, naşterea copilului. Eu nu mai ţineam postul deloc, nu m-am mai spovedit şi eu am considerat toate astea un semn”, a declarat Mara, conform spynews.ro

Aida Parascan s-a trezit parțial din anestezie, în mijlocul unei operații

Aida Parascan a mărturisit într-o emisiune de la Antena Stars că a trecut prin momente cumplite atunci când s-a trezit parțial din anestezie, chiar în mijlocul unei operații.

„Eram într-o perioadă solicitantă a vieții mele. Dormeam foarte puțin, fumam de la două pachete de tigări în sus, pe zi. Am ajuns la spital, mă simțeam foate rău, aveam amețeli. Mi-au zis că intrăm în operație de urgență, pentru apendicită.

Pe masa de operație, după ce mi-au făcut anestezie, auzeam vocile medicilor și ceea ce vorbeau între ei. Eu începeam să mă trezesc și să simt durere. Noroc că era asistenta lângă mine, pentru că eu voiam să pun mâna în locul unde mă durea.”, a povestit Aida.

Ștefan Popa Popas a fost în moarte clinică

Ştefan Popa Popas este unul dintre cei mai cunoscuți caricaturiști din țara noastră. Avea 20 de ani atunci când a făcut un Tratat de parapsihologie a portretului uman, scos de Interpol, singurul curs de specialitate care se derulează peste tot în lume. La început, când era doar un copil, desena pe fețe de masă și perdele. Cu toate acestea, Ștefan a trecut printr-o moarte clinică, moment în care a avut o revelație care i-a transmis că menirea sa este să multiplice talentul pe care i l-a dăruit Dumnezeu.

„Am avut experienţa morţii clinice. Încercam să văd ce este mai departe de lumina aia albastră din tunel. Am fost trimis înapoi, ştiu de ce am fost retrimis: să-mi multiplic talentul, lucru pe care îl fac cu elevii mei.”, a povestit carticaturistul într-un interviu pentru „Destine ca în filme”

Florin Busuioc a suferit un infarct

Florin Busuioc a fost operat de urgență în 2018, după ce a suferit un infarct la finalul unui spectacol de teatru. Deși a fost ajutat imediat să iasă la aer să-și revină, acesta nu a reușit să se așeze pe scaun, iar la scurt timp s-a prăbușit. Colegii săi au sunat la 112, iar ambulanța SMURD a ajuns la Filarmonică. Atunci, cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze și l-au transportat la spital. Prezentatorul meteo a avut nevoie de operație și de montarea unui stent. Totul s-a încheiat cu succes. Florin Busuioc este fumător înrăit, iar până la acel moment, mai suferise 3 infarcte.