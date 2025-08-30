TOP 30 sexy-vedete care și-au scos abdomenul la ”interval”! Antonia, Alexandra Stan și Otniela n-au avut ”milă” de trecători!

CANCAN.RO vă propune pentru acest weekend un TOP 30 de fete mândre de abdomenul lor. Atât de mândre, încât au defilat pe străzile din Capitală și n-au avut deloc ”milă” de trecători. Totul la vedere și cine a fost prin preajmă a avut ce reține. Vedetele showbizului au făcut și eforturi, la sala de fitness, iar acum culeg rezultatele. Galeria foto a articolului este argumentul de netăgăduit.

Nu mai puțin de 30 de vedete ale showbizului autohton s-au luat la întrecere, ziua în amiaza mare, pe străzile Capitalei, pentru un loc pe podium. Iar tema ”show-ului” a fost… abdomenul cât mai plat în văzul tuturor! Acum, că vara își trage printre ultimele suflări, fetele au profitat din plin de vremea călduroasă și au ”defilat” în stil mare.

Vedetele showbizului și-au scos abdomenele la ”interval”! Au defilat, cu mândrie, pe străzile Capitalei

CANCAN.RO le-a surprins, nu mai puțin de 30 de dive, nume peste nume, îmbrăcate îndrăzneț, dar, mai presus de orice, cu burtica plată la vedere. Acolo, pe trotuar, în buricul Capitalei și-au etalat valoarea Antonia, Bianca Drăgușanus sau Daniela Crudu, iar imaginea oferită poate fi catalogată drept incendiară. Sigur, imaginația masculilor a luat-o razna, doar că au rămas numai cu visul frumos, de nerealizat.

Înainte să vă lăsăm să ”lecturați” stufoasa galerie foto, care face toți banii, să trecem în revistă concurentele care au luat startul cu maximum de optimism:

Antonia, Bianca Drăgușanu, Andreea Ligia, Inna, Daniela Crudu, Ana Baniciu, Teodora Stoica, Oana Zăvoranu, Raluca Nistor, Theo Rose, Elena Gheorghe, Sarah Dumitrescu, Tania Budi, Cristina Ich, Roxana Vancea, Wanda, Roxana Nemeș, Emily Burghelea, Lidia Buble, Ramona Olaru, Alexandra Stan, Oana Matache, Ioana Coman, Roxana Dobre, Alexia Eram, Carmen Brumă, Loredana Chivu, Bia Khalifa, Andreea Bălan și Otniela.

CITEȘTE ȘI: Au incendiat plaja, chiar și semi-dezbrăcate! Imagini HOT cu Antonia, Bianca Drăgușanu, Iuliana Pepene, iar lista e lungă!