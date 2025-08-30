Acasă » Exclusiv » TOP 30 sexy-vedete care și-au scos abdomenul la ”interval”! Antonia, Alexandra Stan și Otniela n-au avut ”milă” de trecători!

TOP 30 sexy-vedete care și-au scos abdomenul la ”interval”! Antonia, Alexandra Stan și Otniela n-au avut ”milă” de trecători!

De: Delina Filip 30/08/2025 | 23:40
TOP 30 sexy-vedete care și-au scos abdomenul la ”interval”! Antonia, Alexandra Stan și Otniela n-au avut ”milă” de trecători!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
80 poze
Vezi galeria foto

CANCAN.RO vă propune pentru acest weekend un TOP 30 de fete mândre de abdomenul lor. Atât de mândre, încât au defilat pe străzile din Capitală și n-au avut deloc ”milă” de trecători. Totul la vedere și cine a fost prin preajmă a avut ce reține. Vedetele showbizului au făcut și eforturi, la sala de fitness, iar acum culeg rezultatele. Galeria foto a articolului este argumentul de netăgăduit.

Nu mai puțin de 30 de vedete ale showbizului autohton s-au luat la întrecere, ziua în amiaza mare, pe străzile Capitalei, pentru un loc pe podium. Iar tema ”show-ului” a fost… abdomenul cât mai plat în văzul tuturor! Acum, că vara își trage printre ultimele suflări, fetele au profitat din plin de vremea călduroasă și au ”defilat” în stil mare.

Vedetele showbizului și-au scos abdomenele la ”interval”! Au defilat, cu mândrie, pe străzile Capitalei

CANCAN.RO le-a surprins, nu mai puțin de 30 de dive, nume peste nume, îmbrăcate îndrăzneț, dar, mai presus de orice, cu burtica plată la vedere. Acolo, pe trotuar, în buricul Capitalei și-au etalat valoarea Antonia, Bianca Drăgușanus sau Daniela Crudu, iar imaginea oferită poate fi catalogată drept incendiară. Sigur, imaginația masculilor a luat-o razna, doar că au rămas numai cu visul frumos, de nerealizat.

Înainte să vă lăsăm să ”lecturați” stufoasa galerie foto, care face toți banii, să trecem în revistă concurentele care au luat startul cu maximum de optimism:

Meteorologii spun că toamna începe cu temperaturi mai mari decât ar fi normal. Temperaturi de peste 30 de grade în septembrie
Meteorologii spun că toamna începe cu temperaturi mai mari decât ar fi normal....
Ai o casă de închiriat? De la anul o să ai nevoie și de o casă de MARCAT. Așa a decis Guvernul Bolojan
Ai o casă de închiriat? De la anul o să ai nevoie și...

Antonia, Bianca Drăgușanu, Andreea Ligia, Inna, Daniela Crudu, Ana Baniciu, Teodora Stoica, Oana Zăvoranu, Raluca Nistor, Theo Rose, Elena Gheorghe, Sarah Dumitrescu, Tania Budi, Cristina Ich, Roxana Vancea, Wanda, Roxana Nemeș, Emily Burghelea, Lidia Buble, Ramona Olaru, Alexandra Stan, Oana Matache, Ioana Coman, Roxana Dobre, Alexia Eram, Carmen Brumă, Loredana Chivu, Bia Khalifa, Andreea Bălan și Otniela.

CITEȘTE ȘI: Au incendiat plaja, chiar și semi-dezbrăcate! Imagini HOT cu Antonia, Bianca Drăgușanu, Iuliana Pepene, iar lista e lungă!

Tags:
Iți recomandăm
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat ”Jihadul” în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
Exclusiv
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat ”Jihadul” în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus…
”Blatul” de la Asia Express! Dan Alexa a divulgat secretul: a fugit cu acordul primarului!
Exclusiv
”Blatul” de la Asia Express! Dan Alexa a divulgat secretul: a fugit cu acordul primarului!
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
Mediafax
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
Ai o casă de închiriat? De la anul o să ai nevoie și de o casă de MARCAT. Așa a decis Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Ai o casă de închiriat? De la anul o să ai nevoie și...
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a...
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Adevarul
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară
Digi24
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
Mediafax
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
Parteneri
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54 de ani. I-a dăruit doi copii afaceristului
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
Click.ro
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana...
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de...
Momentul în care o cisternă plină cu dioxid de carbon este spulberată pe autostradă. Un om a murit şi doi sunt grav răniţi
Antena 3
Momentul în care o cisternă plină cu dioxid de carbon este spulberată pe autostradă. Un...
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nazare s-a înțeles cu bogații”
Digi 24
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nazare s-a...
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
Digi24
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Un bărbat din Cluj și-a ucis soția, apoi și-a pus capăt zilelor. Este al 34 caz de femicid din România, de la începutul anului
kanald.ro
Un bărbat din Cluj și-a ucis soția, apoi și-a pus capăt zilelor. Este al 34...
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de...
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost posibil ca bărbatul din Iași să se întoarcă, după ce a fost îngropat
kfetele.ro
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni:
observatornews.ro
Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste...
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e?...
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
go4it.ro
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Descopera.ro
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o femeie antrenată prin oraș”
Fanatik.ro
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un...
Ce preț are geanta vândută de Victoria Beckham. Soția lui David Beckham, în topul celor mai bogate femei
Fanatik.ro
Ce preț are geanta vândută de Victoria Beckham. Soția lui David Beckham, în topul celor...
Șoferii pensionari vor primi interdicție după 70 de ani. Nu mai pot conduce pe șosele dacă nu trec testul
Capital.ro
Șoferii pensionari vor primi interdicție după 70 de ani. Nu mai pot conduce pe șosele...
Cum arată Monica Gabor la şapte luni după zvonurile că ar fi născut în secret FOTO
Romania TV
Cum arată Monica Gabor la şapte luni după zvonurile că ar fi născut în secret...
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Cel mai iubit actor a murit la doar 27 de ani. Avea lumea la picioare. Admiratoarele roiau în jurul lui
Capital.ro
Cel mai iubit actor a murit la doar 27 de ani. Avea lumea la picioare....
Cum să adormi înapoi dacă te trezești la 3 dimineața. Atenție, merge doar o singură dată
evz.ro
Cum să adormi înapoi dacă te trezești la 3 dimineața. Atenție, merge doar o singură...
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
Gandul.ro
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul...
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
as.ro
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze...
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu...
Ce a dezvăluit autopsia în cazul copilului ucis de tatăl vitreg? Detalii cutremurătoare din anchetă. Mama băiețelului rupe tăcerea și spune prin ce chinuri a trecut:
radioimpuls.ro
Ce a dezvăluit autopsia în cazul copilului ucis de tatăl vitreg? Detalii cutremurătoare din anchetă....
Cum reușește să se mențină în formă soția lui Messi. Antrenamentele și dieta Antonelei Roccuzzo
Fanatik.ro
Cum reușește să se mențină în formă soția lui Messi. Antrenamentele și dieta Antonelei Roccuzzo
Topul marilor trădări din lumea fotbalului. Jucătorii care și-au părăsit soțiile pentru alte femei
Fanatik.ro
Topul marilor trădări din lumea fotbalului. Jucătorii care și-au părăsit soțiile pentru alte femei
Știrile zilei, 26 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 26 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat ”Jihadul” în restaurant! Bodyguarzii ...
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat ”Jihadul” în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
”Blatul” de la Asia Express! Dan Alexa a divulgat secretul: a fugit cu acordul primarului!
”Blatul” de la Asia Express! Dan Alexa a divulgat secretul: a fugit cu acordul primarului!
Cum a ”ars-o” Dorian Popa pe Babs, după petrecerea dată de frații Tate! S-a folosit de iubită ...
Cum a ”ars-o” Dorian Popa pe Babs, după petrecerea dată de frații Tate! S-a folosit de iubită și de… Ema Uta!
Cele 6 zodii care dacă ajung să fie împreună reușesc orice în viață! Sunt cele mai puternice ...
Cele 6 zodii care dacă ajung să fie împreună reușesc orice în viață! Sunt cele mai puternice cupluri din horoscop
”Donald Trump a murit”, știrea care a înnebunit lumea, după declarația lui J D Vance! De unde ...
”Donald Trump a murit”, știrea care a înnebunit lumea, după declarația lui J D Vance! De unde a pornit fake news-ul
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură
Vezi toate știrile
×