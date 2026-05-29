TOP 5 gustări ale vedetelor pentru o viață sănătoasă! Ce aleg să consume în fiecare zi

În cazul fiecărei vedete, fie că vorbim de actori premiați, bucătari celebri sau sportivi de talie mondială, în rutina alimentară a fiecăruia apare un element comun. Indiferent de profesie sau stil de viață, mulți dintre ei aleg aceeași gustare simplă, sățioasă și accesibilă: nucile.

În discuțiile purtate cu artiști precum Julianne și Derek Hough, cu atlete precum Sha’Carri Richardson sau cu bucătari cunoscuți precum Carla Hall și Alton Brown, același obicei alimentar revine constant.

TOP 5 gustări ale vedetelor pentru o viață sănătoasă

Fie că preferă mixurile de nuci sau anumite sortimente, vedetele apreciază gustul sărat, textura crocantă și aportul nutritiv ridicat. Nucile sunt recunoscute pentru conținutul lor de proteine și fibre, elemente care contribuie la menținerea sațietății pe parcursul zilei.

O porție de migdale, caju, arahide, nuci sau alte varietăți oferă beneficii importante pentru organism. Aceste gustări pot susține controlul greutății, pot reduce inflamația și pot contribui la scăderea riscului de boli grave. De aceea, multe celebrități se bazează pe ele în perioadele aglomerate, când au nevoie de energie constantă și opțiuni rapide.

Derek Hough declara într-un interviu din vară că a devenit fan al nucilor de macadamia, însă preferința lui rămâne migdalele, pe care le consideră gustoase și sățioase. Sha’Carri Richardson optează pentru arahide și migdale, menționând că preferă gustările simple și ușor de gestionat. Alton Brown afirmă că are mereu o pungă de nuci la îndemână în timpul călătoriilor.

Ce aleg să consume în fiecare zi

Julianne Hough preferă migdalele, dar consumă frecvent și nuci sau caju, în timp ce Carla Hall spune că adoră nucile în general, fie simple, fie combinate cu granola bogată în fibre pentru un plus de consistență. Toate aceste alegeri au în comun un aport nutritiv ridicat și o versatilitate care le face potrivite pentru orice moment al zilei.

Pe lângă nuci, alte gustări menționate de vedete includ combinația clasică de mere cu unt de arahide, preferată de artiste precum Tate McRae sau sportive precum Kristie Mewis, dar și fructele ușor de consumat, precum fructele de pădure, apreciate de campioane precum Katie Ledecky și Alex Morgan. Aceste opțiuni sunt bogate în fibre și contribuie la menținerea energiei, fie că este vorba despre antrenamente, turnee sau filmări.

