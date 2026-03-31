Topul cartierelor din Capitală unde poluarea a explodat. Aerul depășește grav limitele OMS

Potrivit unui studiu menționat de Digi24, în 2025, București se situează pe primul loc în topul celor mai poluate capitale din Uniunea Europeană. Concentrația medie de particule PM 2.5 depășește de trei ori limitele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, iar orașul înregistrează frecvent valori semnificativ peste standardele de calitate a aerului.

Traficul intens, lucrările de construcții constante și praful abundent sunt factori majori care afectează aerul din București. Potrivit Raportului privind Calitatea Aerului în București, realizat în 2024 de organizația Ecopolis în cadrul inițiativei „Cetățeni pentru aer curat”, multe zone ale orașului înregistrează depășiri repetate ale valorilor legale.

Cea mai poluată zonă se află la intersecția dintre Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Basarabia, unde senzorii au înregistrat depășiri ale limitei legale pentru mai bine de 70 de zile la rând. Pe locurile următoare se situează cartierele Dristor și Giulești Sârbi, unde concentrațiile de particule nocive rămân ridicate în mod constant.

Capitala României VS alte capitale europene

În 2024, București a raportat o concentrație medie a particulelor PM 2.5 de aproximativ 15 micrograme/m³. În topul celor mai poluate capitale europene, după București se află Atena și Varșovia, orașe care se confruntă, de asemenea, cu probleme serioase de mediu.

La nivel mondial, doar 13 țări se bucură de un aer considerat acceptabil. Asta evidențiază o situație alarmantă pentru Europa.

Garda de Mediu a realizat recent un control la Primăria Capitalei pentru a evalua măsurile luate în combaterea poluării. Printre sursele potențiale identificate se numără materialul antiderapant utilizat pe timp de iarnă, care, odată uzat, produce praf fin ce persistă în atmosferă.

Autoritățile susțin că, pentru îmbunătățirea calității aerului, este nevoie de o intervenție mult mai amplă decât până acum.

Măsuri pentru reducerea poluării

Raul Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, a subliniat că reducerea poluării necesită o abordare complexă. Este esențială o monitorizare riguroasă a calității aerului, cu senzorii funcționând corect și datele analizate în timp real.

De asemenea, trebuie identificate principalele surse de poluare, precum traficul intens, sistemele de încălzire din locuințe și lucrările de construcții. În paralel, autoritățile trebuie să intervină direct la sursă pentru a elimina cauzele, nu doar să gestioneze consecințele.

