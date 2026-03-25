Doar în 13 țări din lume aerul este sigur pentru locuitori. Care sunt cele trei țări europene din top

Potrivit celui mai recent World Air Quality Report realizat de compania elvețiană de monitorizare a poluării aerului IQAir, doar 14 % dintre orașele din lume au aerul considerat „sigur” conform limitelor recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru particulele fine PM2,5, în scădere față de anul precedent.

Raportul include date din 9.446 de orașe din 143 de țări, regiuni și teritorii și arată o deteriorare la nivel global a calității aerului, influențată în mare parte de schimbările climatice determinate de activitatea umană. Fumul din incendiile de vegetație, furtunile de praf și alte fenomene extreme au contribuit semnificativ la poluare în 2025.

OMS recomandă ca nivelul mediu anual de PM2,5 să fie ≤ 5 micrograme pe metru cub (µg/m³), deoarece aceste particule foarte fine pot pătrunde adânc în plămâni și în sânge, fiind asociate cu boli respiratorii, cardiovasculare și cancer.

Care sunt țările cu cel mai curat aer din lume

În Europa, Andorra, Estonia și Islanda sunt singurele țări care au îndeplinit limita anuală a OMS pentru PM2.5 – 5 micrograme pe metru cub (µg/m³) – în 2025.

Acestea se numără printre cele doar 13 țări și teritorii la nivel global care au rămas în limitele de siguranță. Printre celelalte s-au numărat Australia, Barbados, Bermuda, Polinezia Franceză, Grenada, Noua Caledonie, Panama, Puerto Rico, Réunion și Insulele Virgine Americane.

Aceasta înseamnă că 130 din cele 143 de țări vizate – sau 91% – nu au îndeplinit limitele de siguranță.

Cele mai poluate cinci țări la nivel mondial au fost Pakistan (67,3 µg/m³), Bangladesh (66,1 µg/m³), Tadjikistan (57,3 µg/m³), Ciad (53,6 µg/m³) și Republica Democrată Congo (50,2 µg/m³).

Cele mai poluate 25 de orașe din lume se află toate în India, Pakistan și China, India găzduind trei dintre cele patru cele mai poluate orașe, inclusiv orașul aflat pe prima poziție.

Situația din Europa

În 2025, 23 dintre țările europene au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de PM2,5, iar doar 18 au avut scăderi. Creșteri importante au fost observate în Elveția și Grecia (din cauza fumului de la incendii și prafului saharian), în timp ce Malta a înregistrat cea mai mare scădere (aproape 24 %).

În plus, serviciile de monitorizare în timp real arătau orașe în Europa (ex. Paris) printre cele mai poluate în momentul scrierii articolului, alături de orașe din Asia.

