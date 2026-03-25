Doar în 13 țări din lume aerul este sigur pentru locuitori. Care sunt cele trei țări europene din top

De: Daniel Matei 25/03/2026 | 06:10
Potrivit celui mai recent World Air Quality Report realizat de compania elvețiană de monitorizare a poluării aerului IQAir, doar 14 % dintre orașele din lume au aerul considerat „sigur” conform limitelor recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru particulele fine PM2,5, în scădere față de anul precedent.

Raportul include date din 9.446 de orașe din 143 de țări, regiuni și teritorii și arată o deteriorare la nivel global a calității aerului, influențată în mare parte de schimbările climatice determinate de activitatea umană. Fumul din incendiile de vegetație, furtunile de praf și alte fenomene extreme au contribuit semnificativ la poluare în 2025.

OMS recomandă ca nivelul mediu anual de PM2,5 să fie ≤ 5 micrograme pe metru cub (µg/m³), deoarece aceste particule foarte fine pot pătrunde adânc în plămâni și în sânge, fiind asociate cu boli respiratorii, cardiovasculare și cancer.

Care sunt țările cu cel mai curat aer din lume

În Europa, Andorra, Estonia și Islanda sunt singurele țări care au îndeplinit limita anuală a OMS pentru PM2.5 – 5 micrograme pe metru cub (µg/m³) – în 2025.

Acestea se numără printre cele doar 13 țări și teritorii la nivel global care au rămas în limitele de siguranță. Printre celelalte s-au numărat Australia, Barbados, Bermuda, Polinezia Franceză, Grenada, Noua Caledonie, Panama, Puerto Rico, Réunion și Insulele Virgine Americane.

Aceasta înseamnă că 130 din cele 143 de țări vizate – sau 91% – nu au îndeplinit limitele de siguranță.

Cele mai poluate cinci țări la nivel mondial au fost Pakistan (67,3 µg/m³), Bangladesh (66,1 µg/m³), Tadjikistan (57,3 µg/m³), Ciad (53,6 µg/m³) și Republica Democrată Congo (50,2 µg/m³).

Cele mai poluate 25 de orașe din lume se află toate în India, Pakistan și China, India găzduind trei dintre cele patru cele mai poluate orașe, inclusiv orașul aflat pe prima poziție.

Situația din Europa

În 2025, 23 dintre țările europene au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de PM2,5, iar doar 18 au avut scăderi. Creșteri importante au fost observate în Elveția și Grecia (din cauza fumului de la incendii și prafului saharian), în timp ce Malta a înregistrat cea mai mare scădere (aproape 24 %).

În plus, serviciile de monitorizare în timp real arătau orașe în Europa (ex. Paris) printre cele mai poluate în momentul scrierii articolului, alături de orașe din Asia.

CITEȘTE ȘI:

Localitatea din România cu cel mai curat aer. Este din ce în ce mai căutată de turiștii străini

Băutura preferată a europenilor, în pericol. Țările cu cea mai mare producție de cafea vor deveni prea calde pentru a o putea cultiva

Două mari companii aeriene din Europa anunță prelungirea suspendării zborurilor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Care sunt destinațiile afectate
Showbiz internațional
Două mari companii aeriene din Europa anunță prelungirea suspendării zborurilor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Care sunt…
Când vor putea fanii să urmărească „Avatar: Fire and Ash” de acasă. Data lansării digitale a fost anunțată
Știri externe
Când vor putea fanii să urmărească „Avatar: Fire and Ash” de acasă. Data lansării digitale a fost anunțată
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola piața carburanților
Mediafax
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola...
Motivul incredibil pentru care blocurile „Elie Saab Towers”, construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții, au rămas fără autorizație. Șantierul din zona de lux a Capitalei este părăsit
Gandul.ro
Motivul incredibil pentru care blocurile „Elie Saab Towers”, construite de afaceriștii care au...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
Vedetă de la Hollywood, de nerecunoscut. Schimbare de look la 55 de ani: „Am vrut doar să readuc totul la locul lui”
Adevarul
Vedetă de la Hollywood, de nerecunoscut. Schimbare de look la 55 de ani:...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente pentru scutul antirachetă
Mediafax
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Click.ro
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Motivul incredibil pentru care blocurile „Elie Saab Towers”, construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții, au rămas fără autorizație. Șantierul din zona de lux a Capitalei este părăsit
Gandul.ro
Motivul incredibil pentru care blocurile „Elie Saab Towers”, construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni...
Dovada irefutabilă a divorțului de Valentin Sanfira: Codruța a renunțat la verighetă. Pe ce dată s-a întâmplat
Orchestra care cântă la mașini de scris: fenomenul muzical născut dintr-un obiect uitat
Orchestra care cântă la mașini de scris: fenomenul muzical născut dintr-un obiect uitat
Valentin Sanfira, mesaj subliminal după divorțul de Codruța: „Există doar interese! Te caut, te sun…”
Două mari companii aeriene din Europa anunță prelungirea suspendării zborurilor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Care sunt destinațiile afectate
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Rețeta mănăstirească de prăstrăv pe pat de spanac. Ingredientul secret de care ai nevoie
