Tortul bizar pe care Florin Salam l-a comandat la aniversarea Mariei: ”Mi-a înghețat sângele în vene”

Tortul atipic pe care Florin Salam l-a comandat de ziua fiicei sale. Maria, una dintre fetele lui Florin Salam a împlinit la începutul lunii septembrie 10 ani. Părinții micuței nu au trecut cu vederea acest eveniment special și i-au organizat o petrecere de pomină cu lăutari și un tort…inedit.

Așa cum era de așteptat, Roxana Dobre și Florin Salam i-au organizat fetiței lor o petrecere în care muzica și voia bună au fost asigurate de celebrul artist Adrian Norocel. Mariei i-au fost alături părinții, frații, rudele, dar și numeroși prieteni de-ai părinților. Cel mai așteptat moment al petrecerii a fost, bineînțeles, aducerea tortului. Desertul a fost adus chiar de mama sărbătoritei și a stârnit valuri de bucurii, mai ales pentru cei mici.

Tortul inedit de la aniversarea fiicei lui Florin Salam

Tortul a fost adus în încăpere pe ritmul bine-cunoscutului marș al tortului care este atât de celebru, mai ales, la nunți. Spectaculosul desert a reprezentat o maimuță care a fost foarte apreciat de cei mici, care l-au pupat și fotografiat înainte de a-l devora. Momentul a fost imortalizat și postat pe rețelele de socializare. Comentariile nu au întârziat să apară, iar internauții s-au amuzat pe seama acestui desert…atipic spunând că nu este chiar plăcut vederii.

„Mi-a înghețat sângele în vene”

„Tortul seamana cu Salam”

„Ce caută Nicolae Gută pe masă?”

„Nicolae Guță a scăpat”