Tortul bizar pe care Florin Salam l-a comandat la aniversarea Mariei: ”Mi-a înghețat sângele în vene”

Tortul atipic pe care Florin Salam l-a comandat de ziua fiicei sale. Maria, una dintre fetele lui Florin Salam a împlinit la începutul lunii septembrie 10 ani. Părinții micuței nu au trecut cu vederea acest eveniment special și i-au organizat o petrecere de pomină cu lăutari și un tort…inedit.
Așa cum era de așteptat, Roxana Dobre și Florin Salam i-au organizat fetiței lor o petrecere în care muzica și voia bună au fost asigurate de celebrul artist Adrian Norocel. Mariei i-au fost alături părinții, frații, rudele, dar și numeroși prieteni de-ai părinților. Cel mai așteptat moment al petrecerii a fost, bineînțeles, aducerea tortului. Desertul a fost adus chiar de mama sărbătoritei și a stârnit valuri de bucurii, mai ales pentru cei mici.
Tortul a fost adus în încăpere pe ritmul bine-cunoscutului marș al tortului care este atât de celebru, mai ales, la nunți. Spectaculosul desert a reprezentat o maimuță care a fost foarte apreciat de cei mici, care l-au pupat și fotografiat înainte de a-l devora. Momentul a fost imortalizat și postat pe rețelele de socializare. Comentariile nu au întârziat să apară, iar internauții s-au amuzat pe seama acestui desert…atipic spunând că nu este chiar plăcut vederii.
„Mi-a înghețat sângele în vene”
„Tortul seamana cu Salam”
„Ce caută Nicolae Gută pe masă?”
„Nicolae Guță a scăpat”
„Era mai frumos un balaur!”
„N-am știut că Nicolae Guță face ioga”
„A comandat ce îi reprezintă”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.
Un alt detaliu nu a fost trecut cu vederea. Florin Salam își ținea banii strânși cu elasticul și din când în când acesta scotea teancul de bani din buzunar pentru a-i cinsti pe lăutari și a da dedicații pentru micuța sărbătorită. Regele manelelor are o familie numeroasă. Artistul are 5 copii dintre care 2 din relația cu Fănica și alți 3 din căsnicia cu Roxana Dobre.
Dani și Betty sunt copiii pe care îi are din căsnicia cu regretata Fănica, iar două fetițe și un băiețel din căsnicia actuală cu Roxana Dobre. Florin Salam a recunoscut la un moment dat, într-un podcast, că are o slăbiciune aparte pentru fiica sa, Maria, în vârstă de 10 ani.
