Tot ceea ce trebuie să știi despre Work and Travel 2026. Visul american e mai aproape decât crezi 

Se pare că vara lui 2026 sună deja bine pentru mulți studenți români! Programul Work and Travel SUA rămâne popular și în acest an. CANCAN.RO îți spune tot ceea ce trebuie să știi pentru a munci cu acte în regulă în America.

America sună ca un tărâm de poveste pentru mulți studenți de la noi, iar Work and Travel 2026 anunță iar o vară plină de joburi faine, bani de buzunar și amintiri de neuitat! De la oferte de lucru în hoteluri și restaurante, până la cât te costă de fapt toată aventura și ce trebuie să faci pentru viză, tot mai mulți tineri se întreabă dacă merită să se bage.

Cum accesezi Work and Travel

Bătaie mare pentru locurile de la Work and Travel! Accesul în cel mai tare program al anului nu e pentru toată lumea, așa că verifică urgent dacă bifezi aceste criterii obligatorii! În primul rând, ar trebui să ai între 18 și 30 de ani și să fii student la zi. Apoi, engleza e obligatorie! Fără ea, adio job și aventură! Dar stai puțin, mai ai ceva de rezolvat! Nu te grăbi cu bagajele, pentru că te așteaptă multă hârțogăraie! Pașaportul trebuie să fie perfect, altfel te trimit americanii înapoi imediat. Viza J-1 e esențială, ea e cheia care-ți permite să muncești legal acolo. Și nu uita de asigurarea medicală, e super importantă într-o țară unde o vizită la spital te poate lăsa falit pe viață. Fără toate astea, s-ar putea să ai o dezamăgire cruntă!

Fără cașcaval la purtător, nu treci Oceanul !

La început pare floare la ureche: biletul e cumpărat, ai America în minte și valiza-i gata ! Dar stai să vezi! Realitatea te cam trezește la viață. Înainte să vezi un dolar din primul salariu, trebuie să fii pregătit cu cash. Cei care au trecut deja prin asta spun : fără 800- 1500 de dolari puși deoparte, primele zile în S.UA. pot deveni un coșmar.

Banii dispar ca prin minune! Și cum traiul în America nu e chiar ieftin, trebuie să te descurci. Până când șeful se îndură să-ți dea primul cec, trebuie să trăiești ca un nabab, adică pe banii de acasă. Chiria, mâncarea și micile plăceri te fac să numeri fiecare cent până când, în sfârșit, se întâmplă minunea și încasezi primii bani munciți.

Joburile râvnite de studenți

Studenții iau cu asalt Statele Unite în căutarea banilor gheață ! Totul începe cu ospătăria unde bacșișul generos îi face pe mulți să uite de oboseală. Bucătăriile sunt pline de români care muncesc la foc automat toată vara. Nici hotelurile de lux nu scapă de invazia tinerilor noștri dornici de aventură. Se fac paturi și se curăță camere pe bandă rulantă în stațiunile de fițe. Retailul este o altă mină de aur pentru cine știe să vândă suveniruri zâmbind. Parcurile de distracții sunt magnet pentru cei care vor să stea la soare pe bani frumoși. Unii aleg să fie salvamari dar responsabilitatea este uriașă și riscul e pe măsură.

Unde se află cele mai vânate joburi

Studenții vânează stațiunile de fițe unde turiștii varsă saci de bani toată vara. Se muncește la foc automat sub soarele arzător pentru câștiguri uriașe în timp record. Cine prinde un loc pe Coasta de Est sau pe Coasta de Vest dă lovitura vieții! Totul se rezumă la locație și la cât de mult poți rezista în cele mai fierbinți puncte de pe hartă.

CITEȘTE ȘI:

Suma incredibil de mică pe care o plătește zilnic o româncă pentru mâncare în China: „Daca îți cumpărai aceleași lucruri în Bucuresti…”

Studenții din România care pot beneficia de o lună de cazare gratuită la cămin. Ce trebuie să facă