Toți părinții trebuie să afle! Cum își pot proteja copiii de COVID-19? Un cunoscut medic a dezvăluit: ”S-a ajuns aici...”

Medicul Cristian Apetrei aduce în discuție rezultatele unui studiu din Israel, care vine în ajutorul părinților nehotărâți în ceea ce privește vaccinarea copiilor. Chiar dacă cei mici nu sunt vaccinați pot beneficia de protecție din partea părinților dacă aceștia s-au imunizat cu vaccinul anti-COVID.

Conform sursei citate, vaccinarea măcar a unui părinte a redus riscul de contractare a infecției de către copil cu 26.0% și, respectiv, 20.8% (perioada precoce vs perioada tardivă), potrivit Science.ro

• Studiul raporteaza ca, si in situatia in care copiii nu sunt vaccinati anti-SARS-CoV-2, ei pot beneficia de protectia conferita de vaccin contactilor lor (in speta, parintii)

• Autorii au investigat transmiterea virusului la copii inainte de introducerea vaccinului, in cursul unei perioade precoce de administrare a vaccinului (17/01/2021 – 28/03/2021, perioada de circulatie a variantei Alpha, la parinti vaccinati cu doua doze vs. fara vaccinare) si in cursul unei perioade mai tardive (11/07/2021 – 30/09/2021, perioada de circulatie a variantei Delta, parinti boostati vs. parinti vaccinati cu doua doze).

• vaccinarea macar a unui parinte a redus riscul de contractare a infectiei de catre copil cu 26.0% si respectiv 20.8% (perioada precoce vs perioada tardiva),

• vaccinarea ambilor parinti a fost asociata cu o reducere a riscului de contractare a infectiei de catre copil cu 71.7% si respectiv 58.1% (perioada precoce vs perioada tardiva)

CONCLUZIA: vaccinarea parintilor confera o protective substantiala copiilor nevaccinati dintr-o casa.