Toți românii cu centrale de apartament trebuie să știe! Ce s-a decis

Românii care dețin centrale de apartament trebuie să știe! Ce s-a decis? Ce părere are Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, despre interzicerea acestora? Care sunt factorii pentru care este posibil ca acestea să fie eliminate total în următorii ani?

În martie 2024, Parlamentul European a adoptat o nouă directivă privind protecția mediului, care prevede eliminarea treptată a centralelor de apartament pe gaz. Documentul a fost aprobat cu 370 de voturi favorabile, 199 împotriva și 46 de abțineri, iar pentru a deveni lege este necesară și validarea de către Consiliul Uniunii Europene. Statele membre sunt obligate să reducă utilizarea combustibililor fosili în sistemele de încălzire și răcire, având ca termen-limită anul 2040 pentru eliminarea completă a acestora.

Printre cei care susțin această măsură se numără Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei. El susține că eliminarea centralelor individuale va fi o decizie benefică pe termen lung, asta pentru că acestea contribuie considerabil la poluarea aerului.

„Noi am avut mai multe proiecte. Trebuie în primul rând să identificăm sursele de poluare. Am identificat șantiere, am închis stații de betoane, am închis șantiere și am amendat semnificativ acele șantiere care poluau. Altă sursă de poluare este traficul. Aici, evident, competența principală este la nivelul de Primăriei Capitalei. O altă sursă de poluare este praful care vine din Ilfov. Mai ales vara, și când bate vântul. Aici, ar fi trebuit plantată o pădure, despre care tot se vorbește”, a afirmat Ciprian Ciucu la gândul.ro.