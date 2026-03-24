Tradiția care nu se încalcă de Buna Vestire. Îți aduce probleme tot anul

De: David Ioan 24/03/2026 | 11:56
Buna Vestire, cunoscută şi ca Blagoveştenia, marchează momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a adus Fecioarei Maria vestea naşterii Fiului lui Dumnezeu.

De asemenea, este considerată cea mai veche sărbătoarea dedicate Maicii Domnului, fiind atestată documentar înaintea altor praznice.

De-a lungul timpului, data celebrării a variat: în unele comunități era legată de perioada Bobotezei, iar în anumite regiuni apusene, precum Spania, Galia sau Milano, era fixată pe 18 decembrie. Astăzi, sărbătoarea are loc în Postul Mare și este una dintre puținele zile în care se acordă dezlegare la pește, indiferent de ziua săptămânii în care cade.

În tradiția populară, ziua este încărcată de credințe legate de apariția cucului. Se spunea că dacă primul său cântec era auzit pe stomacul gol și din spate, era un semn nefavorabil. Oamenii obișnuiau să numere strigătele păsării, considerând că numărul acestora arată câți ani de viață mai are cel care ascultă.

Tinerii îl întrebau pe cuc despre viitoarea căsătorie, rostind: „Cucule voinicule/ Câți ani îmi vei da/ pân’ m-oi însura/mărita?”. Dacă pasărea cânta imediat, fiecare strigăt simboliza un an de așteptare, iar tăcerea era interpretată ca un semn al unei căsătorii apropiate.

Superstițiile zilei includ și ideea că nu este bine să dormi prea mult, pentru că vei rămâne somnoros tot anul. Tot acum se evita căutarea ouălor sau punerea lor sub cloșcă, deoarece se credea că puii vor ieși bolnavi sau diformi. Ouăle făcute în această zi nu se consumau, fiind considerate nefaste.

O altă credință spune că certurile sunt de evitat, pentru că ar atrage conflicte pe tot parcursul anului. În unele zone, oamenii aprind un foc în curte, lângă ușă, și așază trei străchini cu apă, sare și pâine, care ulterior sunt împărțite de pomană.

În alte regiuni, pe prag sunt puse trei farfurioare cu pâine şi sare pentru „a potoli foamea îngerilor”, care, în schimb, ar proteja gospodăria. Buna Vestire este şi un reper pentru previziunile meteorologice populare. Se spune că vremea din această zi anticipează cum va fi în Duminica Paştelui, tradiţie păstrată în mai multe comunităţi rurale.

CITEŞTE ŞI: Zodiile favorizate de bani în aprilie. Unele primesc măriri sau bonusuri

Trei zodii dau lovitura de pe 29 martie. Viața lor se schimbă complet

