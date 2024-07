Tragedia care a umbrit nunta Cristinei Vasiu cu alesul inimii sale, Cătălin Stoica: ”A murit de curând”

Cristina Vasiu și Cătălin Stoica și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii religioase sâmbătă, 6 iulie. Petrecerea a avut loc la un restaurant exclusivist din Ilfov, unde atmosfera de sărbătoare a durat până în zori. Însă, puțini știu faptul că artista a avut de trecut prin momente grele chiar înainte de ziua cea mare.

După multe luni de planificare și așteptare, Cristina Vasiu a avut în cele din urmă cea mai minunată zi din viața ei. Cântăreața și soțul ei au sărbătorit cu mare bucurie și s-au distrat în compania celor dragi. Atent la fiecare detaliu, cuplul a făcut ca evenimentul să fie exact cum și l-au imaginat.

Cei doi și-au oficializat relația în septembrie 2023 printr-o căsătorie civilă, iar anul acesta și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. După ceremonia religioasă de la Biserica Sfântul Nicolae, mirii și invitații lor s-au bucurat de o petrecere memorabilă la un restaurant din Ilfov, care a continuat până în zori.

Fericirea mirilor avea să fie umbrită de un eveniment tragic care a avut loc în familia lor chiar înainte de nuntă. Socrul Cristinei a încetat din viață, iar mirii, care își planificaseră evenimentul cu un an înainte, nu au putut să amâne ceremonia religioasă din respect pentru doliu. Astfel, împreună cu familia, au decis să organizeze o nuntă mai intimă și restrânsă.

Nunta în sine a fost un adevărat eveniment de neuitat pentru miri, plin de momente emoționante atât la biserică, cât și la petrecerea de la Otopeni. Cristina Vasiu s-a asigurat că fiecare detaliu al nunții sale va rămâne în amintirea tuturor. Unul dintre punctele de atracție a fost tortul, care a fost adus într-un mod impresionant: suspendat în aer pe o sârmă și înconjurat de artificii care au creat o atmosferă spectaculoasă și de poveste pentru toți invitații.

„Am avut două momente spectaculoase, inedite, care nu se mai găsesc în niciun alt local de la noi: și anume dansul pe sticlă, pe apă, dar și venirea tortului suspendat de pe clădire. A fost un moment înconjurat de un show de artificii, de oameni mascați, toată lumea a ieșit afară cu aplauze și multă emoție.

Cel mai emoționant, însă, moment pentru mine a fost în biserică. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Z, unde am descoperit un părinte excepțional, Vasile Ioana, care efectiv ne-a cucerit și ne-a cutremurat din cap până în picioare. Am avut piele de găină de când am intrat și până am ieșit, și lacrimi în ochi. Ceva mai emoționant și mai frumos în viață nu am trăit niciodată!”, a mai spus Cristina pentru sursa citată mai sus.