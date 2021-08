A murit, dar a salvat alte vieți. O tânără în vârstă de 29 de ani din Cluj s-a stins din viață în urma unui anevrism cerebral. Organele sale au fost donate altor persoane.

Potrivit bzc.ro, o tânără în vârstă de 29 de ani din Cluj s-a stins din viață în urma unui anevrism cerebral. Organele tinerei au salvat, însă, alte persoane. Tânăra, pe nume Brigitta Dachmann, designer de pălării din Satu Mare, dar stabilită în Cluj, a murit subit la vârsta de 29 de ani. Decesul a survenit subit, deoarece nimeni nu se aștepta ca aceasta să aibă probleme de sănătate. La începutul lunii, tânăra a mers cu logodnicul ei la un festival celebru de muzică.

Plină de viață și apreciată, tânăra de 29 de ani, stabilită în Cluj, postase pe rețelele de socializare cum dansează la celebrul festival. Potrivit presei locale, când aceasta a ajuns acasă, i s-a făcut rău, apoi a murit în urma unui anevrism cerebral. În data de 19 august, aceasta se afla în moarte cerebrală la secția ATI II a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Părinții fetei au fost de acord cu donarea de organe, ajutând alte persoane bolnave. Conform Autorității Naționale pentru Transplant, se donează ficat, rinichi, cord, plămâni și țesuturi osoase, arată sursa citată.

Medicii din Botoșani au rămas împietriți atunci când au aflat că o femeie care trecuse printr-un coșmar acum ceva timp, a revenit într-o situația similară. Este vorba despre Rița Atodiresei, care a venit la spital cu fiul său ce avea nevoie de transplant de cornee. Medicii au aflat că în urmă cu 3 ani, femeia a mai depășit un episod cumplit, după ce fiul său de 3 ani a fost victima unui accident violent de mașină.

La momentul respectiv, femeia și-a dat acordul ca organele fiului său să fie donate, neștiind că peste 3 ani avea să aibă și ea nevoie de un asemenea lucru.

„Eu nu aveam un gard bun atunci când s-a întâmplat și a ieșit în stradă. Venea mașina și mi l-a izbit. A decedat la 3 ani și 4 luni, acum 16 ani, când l-a izbit frontal o mașină de pe marginea șanțului. Nu i-a rupt mâna, nu i-a spart capul, nu s-a întâmplat nimic de genul acesta, era conștient, nu era mort. Plângea după ce l-a izbit jos și am ajuns cu el la Spitalul Județean din Botoșani și ne-a trimis la Iași. Medicii mi-au spus acolo că poate așa va avea șanse să scape. În Iași mi-au spus că nu are șanse de a scăpa, dar în schimb mi-au spus că are ceva plesnit la inimă și m-au întrebat dacă sunt de acord să donez corneea și alte organe care mai sunt bune din el și am spus că da”, a povestit Rița Atodiresei, mama băiatului transplantat la Iași, pentru vremeanoua.ro.