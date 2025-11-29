Tragedie în lumea influencerilor! Un tânăr de 30 de ani a murit, după o dietă extremă

Tragedie în lumea influencerilor! Dmitry Nuyanzin, un cunoscut instructor de fitness din Rusia, s-a stins din viață la doar 30 de ani, după ce a urmat o dietă extremă. Bărbatul a încercat să consume 10.000 de calorii pe zi, o cantitate de trei ori mai mare decât recomandările specialiștilor.

Dmitry Nuyanzin, un influencer de succes, a avut parte de un sfârșit tragic după ce a ținut o dietă periculoasă. Nuyanzin, care ajuta oamenii să-și transforme stilul de viață și să slăbească, a început această dietă extremă cu scopul de a se îngrășa 13 kilograme într-o lună.

Dmitry Nuyanzin s-a stins din viață din cauza unei diete extreme

Așadar, bărbatul a început să mănânce 10.000 de calorii pe zi. Acesta a inclus în alimentație burgeri, pizza și patiserie, dar și alte preparate cu extrem de multe calorii. Această dieta drastică i-a afectat grav sistemul cardiovascular.

Dmitry Nuyanzin s-a stins din viață în somn, la vârsta de doar 30 de ani. Înainte de a muri, tânărul s-a simțit foarte rău și a anulat toate antrenamentele și întâlnirile pe care le avea programate.

Organismul său a fost grav afectat de cantitatea uriașă de calorii pe care le consuma zilnic. De obicei, specialiștii recomandă un maximum de 3.000 de calorii pe zi pentru bărbații adulți care doresc să își mențină o formă fizică bună. Consumul unei asemenea cantități de alimente poate fi extrem de periculos, afectând grav funcționalitatea corpului.

Influencerul a încercat să se îngrașe 25 de kilograme într-un timp foarte scurt pentru a demonstra eficiența programului său de slăbire, dedicat celor care vor să piardă în greutate. Până pe 18 noiembrie 2025, reușise să se îngrașe 13 kilograme . Cu o zi înainte de a muri, influencerul le-a spus apropiaților săi că intenționează să meargă la medic, deoarece se simțea extrem de rău. Din păcate, nu a mai ajuns la consultație. Acesta a murit în somn, iar cauza probabilă a morții a fost un stop cardiac.

