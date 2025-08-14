Acasă » Știri » Tragedie în Timiș! Unei învățătoare i s-a făcut rău după ce a aflat că rămâne fără post. Ce a urmat e deplorabil

Tragedie în Timiș! Unei învățătoare i s-a făcut rău după ce a aflat că rămâne fără post. Ce a urmat e deplorabil

14/08/2025
O tragedie a zguduit sistemul educațional din Timiș, după ce o învățătoare de 56 de ani a decedat în urma unui accident vascular cerebral, la scurt timp după ce a aflat că postul său va fi desființat din cauza noilor reglementări impuse de Ministerul Educației. Modificările recente, care au crescut numărul de ore necesare pentru completarea unei catedre, au generat recalculări și reorganizări complexe în școli, provocând stres și incertitudine în rândul cadrelor didactice.

Tragedia a evidențiat, de asemenea, dificultățile cu care se confruntă profesorii în mediul rural și în școlile de dimensiuni mici, unde reorganizările impuse de minister pot afecta grav echilibrul între viața personală și cea profesională. Pe fondul acestor schimbări, stresul cadrelor didactice a atins cote alarmante, iar exemple precum acest caz arată nevoia unei abordări mai atente și mai responsabile în procesul de modificare a normelor din sistemul educațional.

O învățătoare a murit după ce a aflat că rămâne fără post

Femeia, care activa într-o școală dintr-o comună mică din Timiș, nu avea probleme medicale evidente și era cunoscută ca o persoană calmă, dedicată muncii sale. În ultimele săptămâni înainte de deces, stresul legat de modificările din școală a devenit intens, având în vedere că posturile disponibile în localitățile apropiate ar fi implicat naveta pe distanțe considerabile. Într-un context în care diferențele de câțiva elevi pot decide soarta unei școli mici, cadrele didactice se află adesea într-o situație de presiune permanentă, temându-se pentru stabilitatea locurilor lor de muncă.

Reorganizările școlare impuse de Ministerul Educației au avut un impact major asupra programului și structurii catedrelor. Directorii sunt nevoiți să refacă constant schemele orare, adunând ore din specializări diferite pentru a asigura norma completă a profesorilor titulari. În școlile mici, aceste ajustări pot afecta direct personalul didactic, dar și elevii, care riscă să fie mutați în alte unități de învățământ, ceea ce complică viața profesională a profesorilor.

„Cel mai abitir mă strivește roata aia zimțată a gândului care nu mă părăsește de câteva zile: colega noastră din Timiș, doamna învățătoare care, după ce a aflat de la director că nu mai are post și că cel mai apropiat ar fi la zeci de kilometri distanță, a ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”, a povestit Nadia Baloteanu.

În acest caz particular, învățătoarea cu peste 30 de ani de experiență se afla într-o situație dificilă: pentru a-și păstra locul de muncă, ar fi trebuit să accepte mutarea la o școală aflată la zeci de kilometri distanță de domiciliu. Alternativa era să renunțe la postul actual, ceea ce i-ar fi întrerupt planurile de a rămâne la catedră încă doi ani până la pensionare.

×