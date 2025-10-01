Tragedie în timpul orelor! O școală s-a prăbușit, 90 de elevi prinși sub dărâmături, în Indonezia

O adevărată tragedie a lovit comunitatea din provincia Java de Est, Indonezia, după ce o clădire școlară cu internat s-a prăbușit brusc în timpul orelor de rugăciune. Incidentul a avut loc la școala islamică Al Khoziny din Sidoarjo, acolo unde sute de elevi se aflau la cursuri și la programul zilnic de pregătire religioasă.

Conform bilanțului provizoriu, trei copii și-au pierdut viața, peste o sută de persoane au fost rănite, iar 91 de elevi sunt încă dați dispăruți, posibil prinși sub dărâmături. Operațiunile de salvare au continuat neîntrerupt timp de două zile, cu peste 300 de salvatori mobilizați, însă eforturile sunt extrem de dificile.

O școală s-a prăbușit, 90 de elevi prinși sub dărâmături

Zona unde s-a prăbușit clădirea este acum un adevărat șantier de dezastru. Echipaje ale armatei, poliției și ale agenției naționale pentru gestionarea dezastrelor sapă manual pentru a încerca să ajungă la copiii blocați. Situația este complicată de fragilitatea restului clădirii, care riscă să se prăbușească în orice moment, motiv pentru care utilajele grele nu au fost încă introduse.

Printre cei răniți, aproximativ 70 de elevi au fost externați din spitale, dar 26 rămân internați în stare gravă, unii având nevoie de intervenții chirurgicale.

„Eforturile de salvare sunt în prezent efectuate manual. Sunt săpate gropi și evacuați supraviețuitori”, a transmis BNPB într-o declarație pe Facebook.

Complexul educațional Al Khoziny era recunoscut pentru numărul mare de elevi care proveneau din mai multe regiuni ale Indoneziei. Internatul adăpostea zilnic zeci de copii și adolescenți, care locuiau și învățau în clădirea acum transformată într-un morman de beton și cărămizi. Martori aflați în apropiere au povestit că totul s-a petrecut într-un interval foarte scurt, fără să existe un semn evident înainte de prăbușire.

La locul tragediei, sute de părinți s-au adunat în speranța că își vor regăsi copiii în viață. Mulți dintre ei petrec ore întregi în apropierea ruinelor, așteptând vești de la salvatori. Atmosfera este una de durere și teamă, fiecare minut care trece diminuând șansele de supraviețuire pentru cei prinși sub dărâmături.

Comunitatea locală s-a mobilizat pentru a oferi sprijin victimelor. Locuitorii au donat apă, alimente și pături pentru echipele de intervenție și pentru rudele elevilor, care nu s-au mișcat din zona afectată.

