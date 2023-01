Tragedie românească. Ștefania s-a stins din viață la 15 ani din cauza unei pneumonii

Ștefania era din Satu Mare și avea toată viața înainte. Nimeni nu s-ar fi gândit că se va stinge din viață la o vârstă atât de fragedă, din cauza unei pneumonii. Din păcate, viața nu i-a mai putut fi salvată. A lăsat în urma sa o mare durere, atât în rândul celor dragi, cât și al colegilor de școală.

Gripa și virozele respiratorii încep să aducă pe patul de spital din ce în ce mai mulți români. În timp ce unii dintre ei reușesc să se facă bine, alte persoane ajung să-și piardă viața, așa cum a fost și în cazul Ștefaniei.

A murit din cauza unei pneumonii. Medicii nu i-au putut salva viața

În urmă cu doar câteva zile, Ștefania a fost dusă de către părinții ei la Spitalul Județean Satu Mare, după ce au văzut că nu se simțea bine. Aceștia nu au mai lăsat-o să meargă la școală în acea zi. Adolescenta nu avea alte probleme de sănătate, fiind diagnosticată doar cu pneumonie, motiv pentru care nimeni nu s-a gândit că urma să se stingă din viață.

Din păcate, miercuri dimineața, Ștefania s-a stins din viață pe patul de spital, din cauza unui stop cardio-respirator.

,,În data de 18.01.2023, ora 15,21 s-a prezentat la UPU o minoră în vârstă de 15 ani cu următoarele semne de detresă cardio-respiratorie: slăbiciune, paloare, tahicardie, saturaţie oxigen 88%. A fost preluată de echipa de Urgenţe majore şi intubată, primele investigaţii pledând pentru un cord pulmonar acut şi suspiciune de tromboembolism pulmonar, motiv pentru care se recurge la manevra de tromboliză.



În ciuda eforturilor conjugate ale echipei multidisciplinare (pediatru, cardiolog, terapie intensivă) de susţinere a funcţiilor vitale, starea generală a pacientei se alterează galopant, survenind un stop cardiorespirator resuscitabil. La aproximativ 30 minute, ora 19,10 intervine decesul, urmare a celui de-al doilea stop cardiorespirator, din păcate, iresuscitabil de această dată", au informat reprezentații spitalului, printr-un comunicat de presă.

Directorul școlii unde Ștefania era elevă, mesaj emoționant pe rețelele de socializare

Ștefania era elevă în clasa a VIII-a. Directorul școlii unde învăța adolescenta a postat pe rețelele de socializare un mesaj plin de regret și de durere, în amintirea ei.

,,Am fi vrut să rămâi în mijlocul nostru, dar Dumnezeu a avut un alt plan. Am fi vrut să cânți alături de noi, la sfârșitul clasei a VII-a, dar de azi vei cânta în ceruri. Am fi vrut să mai povestim, să facem ghidușii, să facem poze, să mergem în excursii, dar de azi tu ne privești de Sus!

Rămas bun. draga noastră colega și elevă Ștefania Racz! Este greu să înțelegem ce s-a întâmplat, ne e greu să vedem de azi banca ta goală! Vei rămâne mereu în sufletul și amintirea noastră!! Te vom iubi mereu!! Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace!!”, a fost mesajul postat de directorul școlii, pe pagina de Facebook.