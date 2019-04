Tragedie uriașă într-o familie celebră din România. „A murit Ionela Beatrice”

O familie celebră din România a trecut prin momente cumplite, după ce Ionela Beatrice s-a stins din viață. La scurt timp după naștere, fetița lor a murit, iar părinții au fost distruși de durere.

Ion Clămparu sau „Cap de porc”, așa cum îl știe toată lumea a rememorat cele mai importante evenimente din viaţa sa, printr-un interviu realizat de reporterii Justiţie TV, în Penitenciarul Aiud. Bărbatul și-a amintit că cel mai greu moment din viața lui a fost când i-a murit fetița la naștere, iar el era urmărit internaţional şi se ascundea într-un apartament de lux din Paris, sub o identitate falsă.

„A rămas însărcinată… S-a născut fetiţa… Deja începusem să mă întreb ce trebuie să fac (pentru că era urmărit internaţional – n.r.). La 39 de săptămâni, moare fetiţa, Ionela Beatrice. Fără acte… Fără… Trebuia să o îngrop… Am înmormântat copilul. Soţia a plâns foarte mult, a avut o depresie. Aia a fost cea mai grea situaţie a mea! Atunci am început să văd lucrurile altfel… Dumnezeu ne-a ajutat, după trei luni soţia a rămas iar însărcinată şi a născut băiatul”, şi-a amintit interlopul.

”La noi în casă a fost Cuvântul lui Dumnezeu”

Ion Clămparu a pornit… de mic pe un drum fără întoarcere. Asta deși spune chiar el că în casa părinților săi – mama sa fiind de religie reformistă – exista ”Cuvântul lui Dumnezeu”. ”Eu am fost crescut frumos”, spune interlopul Clămparu, apoi continuă: ”După zece ani de stat în penitenciar, atunci când am ieșit, tatăl meu a murit. Eu deja îmi făceam planurile, din interiorul penitenciarului. Ce am să fac după ce scap. Primeam scrisori de la mama în penitenciar”. (VEZI ȘI AICI: VIAȚĂ DE ÎMPĂRAT PENTRU TEMUTUL ”CAP DE PORC” LA PENITENCIAR: ICRE NEGRE, SOMON ȘI CAMERĂ INTIMĂ!)

Însă este foarte clar că toate acele scrisori pe care interlopul Clămparu le primea de la mama lui, în pușcărie, nu au ajutat la nimic. Și asta pentru că ”băiatul mamei” dorea să câștige foarte mulți bani. Și așa a ajuns în Spania.