Trauma prin care a trecut Maria Dragomiroiu. A fost bătută cu bestialitate de către fostul soț: ”Nu mai aveam nici un fir de păr de unde m-a apucat”

Maria Dragomiroiu nu a dus o viață chiar atât de ușoară. Interpreta de muzică populară a povestit cu lacrimi în ochi cum a fost bătută, fără milă, de către fostul soț. Cântăreața a făcut o serie de mărturii șocante.

Invitată recent în cadrul unei emisiuni TV, Maria Dragomiroiu a oferit detalii nemaiștiute despre căsnicia în care a trăit mai mulți ani și din care au rezultat doi copii, Ileana și Mircea. Conform spuselor artistei, Ion, tatăl celor doi copii ai artistei, a înșelat-o și apoi a agresat-o.

Înainte să fie călcată în picioare, Maria Dragomiroiu aflase că este înșelată

Maria Dragomiroiu a povestit că la un moment dat a simțit că este înșelată, astfel că a mers acasă la fosta soacră să verifice. Interpreta de muzică populară a vorbit cu lacrimi în ochi într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță” despre momentul în care a fost bătută de Ion.

”A vrut Dumnezeu să aflu! Eram acasă și eu l-am sunat, că a zis că pleacă în inspecție într-un parc. N-a răspuns. Am sunat-o și pe soacră-mea și nu mi-a răspuns nici ea. Mi-a venit acest gând că Ion e cu o femeie la soacră-mea în garsonieră.

Am lăsat copiii acasă. Am luat un taxi. Când am ajuns la lift, tocmai se închidea. Am dat să intru și în cabină era soacră-mea. Ea a zis: «Du-te la tine acasă!». A intrat în panică și mi-am dat seama că ea știe ceva. I-am zis că Ion e sus cu o femeie în casă, în timp ce liftul urca. Ea a început să vorbească tare ca s-o audă ei. Nu a intrat în casă că ei erau acolo. Eu am stat în scara blocului două ore și m-a invitat un vecin în casă la el”, a povestit Maria, cu lacrimi în ochi, în emisiunea La Măruță.

Maria Dragomiroiu: ”Soacră-mea a zis: «Du-o acasă și omoar-o!»”

Cântăreața a mai povestit că fosta ei soacră i-ar fi ordonat fiului său, Ion, să o omoare. De asemenea, Maria Dragomiroiu a spus că fostul ei soț i-a dat un pumn în cap și a tras-o de păr până a rămas fără o parte din el, mai exact din parte de unde o apucase.

”A ieșit el și a început să țipe la vecin că ce caută nevastă-mea la tine în casă! El și soacră-mea m-au aruncat în lift. Mi-a dat un pumn în cap. Liftul s-a oprit între etaje! Soacră-mea a zis: «Du-o acasă și omoar-o!». M-a apucat de păr și m-a dus așa… eu plângeam. Nu mi-a dat drumul până nu a plecat cu tot părul. Nu mai aveam nici un fir de păr de unde m-a apucat!”, a povestit solista calvarul trăit.

