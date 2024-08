Trei bărbaţi au făcut descoperirea vieţii într-o pădure din Botoşani. Comoara care zăcea ascunsă de 2500 de ani

Descoperire de senzație într-o pădure din Botoșani! Trei bărbați au rămas fără cuvinte după ce au găsit o comoară ascunsă de 2500 de ani. Au rămas fără cuvinte când au aflat ce se afla ascuns în pădure.

Moment istoric pentru trei bărbaţi din Suceava! Aceștia au descoperit o adevărată comoară arheologică în pădurea Aluniş, din județul Botoșani. Mai exact, este vorba despre un colier celtic şi două fragmente care datează din jurul anului 500 înainte de Hristos.

Artefactul urmează să fie transferat la muzeul de istorie din Botoșani, iar dacă autenticitatea sa va fi confirmată, cei trei arheologi ar putea primi o recompensă financiară substanțială.

„Noi ne-am dat seama imediat că e ceva de interes, de patrimoniu şi atunci am ales, am decis toţi trei să nu o curăţăm, să nu-i facem nimic, să n-o deteriorăm şi să mergem cu ea direct la autorităţi”, a mărturisit Eugen Peiu, unul dintre cei trei descoperitori ai comorii, potrivit adevărul.ro

Cei trei bărbați din Suceava care au făcut descoperirea istorică dețin o autorizație de cercetare arheologică de doar doi ani, perioadă în care nu au realizat descoperiri spectaculoase. Cu toate acestea, în cea mai recentă expediție în pădurea Aluniș, se pare că au dat peste artefacte de valoare inestimabilă. Pasiunea lor comună pentru detectarea comorilor ascunse sub pământ a creat o legătură strânsă între cei trei bărbați.

Conform legislației, cei care fac astfel de descoperiri sunt obligați să predea comorile autorităților, iar după evaluarea și autentificarea acestora, pot primi între 30% și 45% din valoarea bunurilor descoperite. Bunurile descoperite de cei trei suceveni au ajuns la Direcția de Cultură Botoșani.

„Acest obiect îl vom preda spre expertiză Muzeului judeţean de istorie Botoşani care va formula un punct de vedere ştiinţific asupra acestui colier”, a transmis Marius Mihăilescu, inspector la Direcţia pentru Cultură Botoşani.

În cazul în care autenticitatea colierului celtic va fi confirmată, cei trei arheologi amatori din Suceava ar putea fi răsplătiţi cu o sumă consistentă de bani pentru descoperirea pe care au făcut-o.

