Trei protestatari au fost reținuți! Mai multe persoane au fost audiate, în urma protestelor violente

Trei bărbați au fost reținut pentru următoarele 24 de ore în urma protestelor violente din fața sediului Biroului Electoral Central (BEC). În noaptea de 9 spre 10 martie, peste 700 de persoane au manifestat față de respingerea a candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale 2025.

După ce duminică, 9 martie 2025, Birou Electoral Central a invalidat candidatura la prezidențiale a lui Călin Georgescu, peste 700 de protestatari și susținători ai politicianului au reacționat în fața sediului instituției. Manifestanții au gardurile instalate de jandarmi, au aruncat cu obiecte contondente și au îmbrâncit forțele de ordine.

Un jandarm a fost lovit cu o piatră în casca de protecție și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ulterior, au existat alte 12 cazuri similare, în care jandarmii au fost loviți cu obiecte aruncate din mulțime.

Trei protestatari au fost audiați la Parchetul Tribunalului București

„Acest comportament este deosebit de grav și poate avea consecințe asupra libertății persoanelor care aleg să comită astfel de violențe. Evidențiem faptul că există filmări operative și în spațiul public care ne vor ajuta să-i identificăm pe toți cei care comit fapte antisociale. Unii dintre manifestanți au spart bucăți de caldarâm cu scopul de a le arunca asupra jandarmilor. Un jandarm a fost lovit cu un obiect contondent în casca de protecție, fiind în afara oricărui pericol”, se arată în comunicatul Jandarmeriei Române.

În acest context, în noaptea de luni, 11 martie 2025, trei suspecți au fost reținuți și duși la audieri. Procurorii au deschis un dosar penal pentru distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.

După ce au fost scoși din sediul Parchetului Tribunalului București, cei trei bărbați au fost reținuți și duși cu o mașină a Jandarmeriei în Arestul Poliției Capitalei, acolo unde vor petrece următoarele 24 de ore. În apărarea lor, cei trei protestatari susțin că în cazul lor este vorba despre un abuz, iar ei nu au nimic de-a face cu violențele din fața sediului Biroului Electoral Central.

În confruntarea violentă dintre forțele de ordine și protestatari au fost sesizate 11 infracțiuni: patru fapte de ultraj, patru fapte de tulburarea ordinii și liniștii publice, trei fapte de distrugere și au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.200 de lei.

Unul dintre protestatarii reținuși este cunoscut cu antecedente pentru tulburarea ordinii și liniștii publice – fapte care datează încă din anul 2013, atunci când și-a turnat benzină pe el și a amenințat că își dă foc în fața sediului Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – citește AICI. La vremea respectivă, bărbatul susținea că atât el, cât și familia lui au fost agresați și amenințați de mai multe ori de către un clan mafiot din localitatea Ciolpani, județul Ilfov.

„M-au bătut pe stradă în fața unui bar. După ce m-au bătut mi-au spus ‘din partea lui Cristina Manicea’. Aseară am fost căutat de trei mașini de oameni. Mă caută pe mine și pe familia mea. Era ordin dat de Cristina Manicea. Poliția din Snagov e a Cristinei Manicea și nu se iau măsuri. Am vorbit despre afacerile lor cu gunoaie. Am făcut reclamație la minister. M-au bătut și mi-au spus că ‘daca mai pronunți numele de Cristina Manicea o sa venim după tine’. Au venit seri întregi. Ne e frica.

Oamenii sunt mafioți. Mi-au transmis mesaj ca mă bagă în căruț. Am familie. Ne e frica să mai ieșim din casă. Cristina Manicea e membru al Consiliului Județean Ilfov. Am fost agresat pentru ca am avut curaj să spun unde aruncau ei gunoiul, în zona Ciolpani, pe un câmp. Când le dă foc e un miros insuportabil. Clanul Manicea are foarte mulți bani și nimeni nu le face nimic”, se plânge bătrbatul atunci.

