Trei refugiate din Ucraina fac mâncare tradițională la Iași. Femeile pregătesc pelmeni la comandă

Trei femei care au fugit din calea războiului din Ucraina sunt găzduite de o familie din Valea Adâncă, la Iași. Acestea au găsit o soluție prin care să își asigure traiul în România. Refugiatele prepară mâncarea lor tradițională și o vând pe comandă.

Încă de la începutul războiului din Ucraina, sute de mii de persoane au trecut granițele țării și au ajuns în România, unde au găsit adăpost și sprijin. Mai multe mame caută un loc de muncă pentru a reuși să trăiască pentru o perioadă în România, până se vor termina atacurile din țara natală.

Așa se întâmplă și în cazul Inei Carmazina, care alături de alte două ucrainence, au decis să prepare pelmeni de casă la comandă. Cele trei gospodine din Ucraina doresc să își asigure un venit financiar pentru a-și putea crește copiii. Femeile au venit din Vinița, un oraș în partea central-vestică a Ucrainei, alături de copii lor. Ina Carmazina a povestit cum au ajuns în România.

”Înainte de a fugi din țara noastră, ne-am uitat din timp după un loc de adăpost în România, am căutat o locuință la Iași. Principalul motiv care ne-a făcut să alegem orașul Iași este legat de faptul că nu suntem departe de casă. Voluntarii Aliona și Nicu Bucătaru s-au oferit să ne fie gazdă. Noi locuim împreună sub același acoperiș, ca o familie unită”, a declarat ucraineanca Ina Carmazina, în cadrul unui interviu.

Cum a început ideea de afacere a ucrainencelor

Ucrainencele au venit cu inițiativa de a pregăti pelmeni la comandă, pentru că este o soluție prin care își pot asigura un venit financiar.

”Totul a început de la o simplă situație în care am pregătit pentru noi pelmeni, dar atunci când luam masa ne-am gândit că ar fi o idee bună dacă am face o poză și am posta pe unul dintre grupurile de pe Facebook. Prin postare ne-am gândit să promovăm pelmenii de casă pentru a oferi ceva nou pe piața română, doritorii de a încerca mâncarea ucraineană putând face oricând o comandă. Atunci când găteam la bucătărie, proprietarii au făcut o poză și le-au propus și cunoștințelor să comande de la noi. Așa a început totul”, a mărturisit Ina, pentru BZI.

Proiectul inițiat de ucrainence promovează mâncarea de casă făcută cu dragoste și căldură. Astăzi este a treia zi în care femeile din Ucraina gătesc pelmeni la comandă. Acestea se bucură de reacțiile pozitive ale cumpărătorilor, iar faptul că sunt implicate într-o activitate le aduce un avantaj financiar, dar, mai ales, un ajutor emoțional.

Pelmenii se vând la 45 lei/kg

Pelmenii pot fi comandați de ieșeni la prețul de 45 de lei pentru un kilogram. Ingredientele sunt următoarele: aluat-făina, lapte, ou, sare, piper, umplutura este din carne de porc și de vită, tocată, de calitate, și ceapă.

La cerere, carnea tocată poate fi doar porc sau doar curcan. Se pot comanda și Vareniki cu cartofi sau cu brânză de vaci, sau variante de post, cu vișine. Transportul este gratuit în Iași la comenzi de peste 3 kg sau contra-cost la comenzi mai mici. Indicat este ca pelmenii să fie păstrați în congelator până la fierbere, iar timpul de fierbere este de 5 minute și pot fi serviți cu smântână.

